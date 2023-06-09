9 июня
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Жизнь

Барнаульские дорожники вынуждены чинить тротуары по ночам

Дорожные бригады Барнаула вынуждены временно работать в ночную смену из-за аномальной жары. Об этом сообщает мэрия города.

Ремонт дороги и тротуаров на ул. Никитина.
Ремонт дороги и тротуаров на ул. Никитина.
Дмитрий Лямзин.

Дорожные работы проводит МБУ «Автодорстрой». На 9 июня в городе отремонтировано более 20 тыс. кв. м дорог и тротуаров в рамках текущего ремонта.

Чтобы спастись от палящего солнца, дорожники работают по ночам. В ночь с 8 на 9 июня они отремонтировали несколько тротуаров по улице Чкалова от улицы Геблера до проспекта Социалистического и по улице Ткацкой от здания № 85 до проспекта Калинина.

В планах - обустроить дорожные неровности на пересечении улиц Юрина и Бородкина и в районе здания № 47 по улице Шумакова.

"Накануне был проведен локальный ремонт дорожного участка по улице Цеховой от проспекта Комсомольского до проспекта Калинина, по улице Кулагина от проспекта Ленина до проспекта Калинина, устройство искусственных дорожных неровностей в районе здания №189г по улице Попова", - сообщают в ведомстве.

Ранее в Барнауле начали мыть улицы. Службы также работают по ночам, так как в этот период низкая транспортная нагрузка.

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