Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту почти на четверть миллиарда рублей

Сумму в размере около четверти миллиарда рублей направят на благоустройство барнаульских дворов в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». То, как будут проходить работы, обсуждалось 14 мая на выездном совещании, которое прошло под руководством главы краевой столицы Вячеслава Франка.

Мероприятие прошло во дворе дома № 186 по улице Попова, где градоначальник, а также председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич, депутаты и представители администрации оценили ход благоустроительных работ.

Здесь в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», рассчитанной на 2018 — 2024 годы, проведут ремонт асфальтового покрытия и тротуаров, установят урны и скамейки, обустроят освещение и детскую площадку, на которой появится спортивный и игровой комплексы и песочница.

Стоимость данного проекта — 3,8 млн рублей. Затраты по дополнительному перечню на обустройство детской площадки составляют 439,9 тысячи рублей, софинансирование собственников по этому виду расходов — 175,9 тысячи рублей.

Как рассказала председатель Совета дома Людмила Волкова, жильцы ждали ремонта двора уже 30 лет и охотно приняли участие в реализации проекта.

Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Подрядчиком работ выступает ООО СПК «Индустрия», которая должна выполнить свои обязательства по контракту до 30 ноября текущего года.

Всего же в 2020 году на территории краевой столицы планируется благоустроить 81 двор. Общая сумма средств, которые направят на эти цели, составляет 217 млн рублей.

В раскладке по районам план работ выглядит следующим образом:

Индустриальный — 28 дворов;

Октябрьский — 15 дворов;

Железнодорожный — 13 дворов;

Ленинский — 13 дворов;

Центральный — 12 дворов.

Как отметили в городской администрации, на бюджетные деньги будут отремонтированы дворовые проезды, установлено освещение, скамейки и урны. Жильцы домов на основе софинансирования примут участие в оборудовании детских и спортивных площадок в 63 дворовых территориях, обустройстве 32 автомобильных парковок, четырех контейнерных площадок и прокладке систем водоотведения.

Глава города Вячеслав Франк напомнил, что Барнаул принимает участие в реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» с 2017 года.

Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

«Общественная комиссия ежегодно отбирает дворовые территории, которые необходимо обустроить. Всего по итогам инвентаризационных работ для реконструкции было отобрано 399 дворов — за три года благоустроено более 250», — отметил градоначальник.

Он также акцентировал внимание на том, что все работы по обустройству дворовых территорий проходят с учетом мнения местных жителей. В этом контексте Вячеслав Франк призвал подрядчиков прислуживаться к горожанам и учитывать их пожелания в процессе благоустройства.

«Хотелось бы также, чтобы после такого ремонта жители стали рачительными хозяевами своего двора, следили за порядком и сохранностью оборудования», — добавил глава города.

За 3 года реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» в Барнауле благоустроено 254 двора на сумму 458,8 млн рублей:

2017 — 106 дворов на 155,7 млн рублей;

2018 — 65 дворов на 108,8 млн рублей;

2019 — 83 двора на 194,3 млн рублей.

Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Как принять участие в проекте?

Чтобы принять участие в проекте «Комфортная городская среда», жители многоквартирного дома должны провести общее собрание собственников, на котором определить перечень работ, дать согласие на софинансирование работ и назначить уполномоченное лицо, которое будет представлять их интересы.

После этого подается заявка в общественную комиссию по реализации проекта. Так, на участие в проекте в текущем году жителями было подано 160 заявок — это практически по два претендента на одно место.

По итогам рассмотрения 26 заявок были отклонены, а 53 включены в резерв на последующие годы.

Что касается критериев оценки представленных заявок, то общественной комиссией учитывался целый ряд факторов: возраст многоквартирного дома, количество проживающих, доля голосов собственников, подавших голоса за участие в программе, доля финансового участия собственников, финансовая дисциплина собственников и комплексность запланированных работ.