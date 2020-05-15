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Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту почти на четверть миллиарда рублей

Сумму в размере около четверти миллиарда рублей направят на благоустройство барнаульских дворов в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». То, как будут проходить работы, обсуждалось 14 мая на выездном совещании, которое прошло под руководством главы краевой столицы Вячеслава Франка.

Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту.
Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Мероприятие прошло во дворе дома № 186 по улице Попова, где градоначальник, а также председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич, депутаты и представители администрации оценили ход благоустроительных работ.

Здесь в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», рассчитанной на 2018 — 2024 годы, проведут ремонт асфальтового покрытия и тротуаров, установят урны и скамейки, обустроят освещение и детскую площадку, на которой появится спортивный и игровой комплексы и песочница.

Стоимость данного проекта — 3,8 млн рублей. Затраты по дополнительному перечню на обустройство детской площадки составляют 439,9 тысячи рублей, софинансирование собственников по этому виду расходов — 175,9 тысячи рублей.

Как рассказала председатель Совета дома Людмила Волкова, жильцы ждали ремонта двора уже 30 лет и охотно приняли участие в реализации проекта.

Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту.
Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.
Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту.
Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.
Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту.
Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.
Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту.
Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Подрядчиком работ выступает ООО СПК «Индустрия», которая должна выполнить свои обязательства по контракту до 30 ноября текущего года.

Всего же в 2020 году на территории краевой столицы планируется благоустроить 81 двор. Общая сумма средств, которые направят на эти цели, составляет 217 млн рублей.

В раскладке по районам план работ выглядит следующим образом:

  • Индустриальный — 28 дворов;
  • Октябрьский — 15 дворов;
  • Железнодорожный — 13 дворов;
  • Ленинский — 13 дворов;
  • Центральный — 12 дворов.

Как отметили в городской администрации, на бюджетные деньги будут отремонтированы дворовые проезды, установлено освещение, скамейки и урны. Жильцы домов на основе софинансирования примут участие в оборудовании детских и спортивных площадок в 63 дворовых территориях, обустройстве 32 автомобильных парковок, четырех контейнерных площадок и прокладке систем водоотведения.

Глава города Вячеслав Франк напомнил, что Барнаул принимает участие в реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» с 2017 года.

Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту.
Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

«Общественная комиссия ежегодно отбирает дворовые территории, которые необходимо обустроить. Всего по итогам инвентаризационных работ для реконструкции было отобрано 399 дворов — за три года благоустроено более 250», — отметил градоначальник.

Он также акцентировал внимание на том, что все работы по обустройству дворовых территорий проходят с учетом мнения местных жителей. В этом контексте Вячеслав Франк призвал подрядчиков прислуживаться к горожанам и учитывать их пожелания в процессе благоустройства.

«Хотелось бы также, чтобы после такого ремонта жители стали рачительными хозяевами своего двора, следили за порядком и сохранностью оборудования», — добавил глава города.

За 3 года реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» в Барнауле благоустроено 254 двора на сумму 458,8 млн рублей:

  • 2017 — 106 дворов на 155,7 млн рублей;
  • 2018 — 65 дворов на 108,8 млн рублей;
  • 2019 — 83 двора на 194,3 млн рублей.
Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту.
Барнаульские дворы благоустроят по нацпроекту.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Как принять участие в проекте?

Чтобы принять участие в проекте «Комфортная городская среда», жители многоквартирного дома должны провести общее собрание собственников, на котором определить перечень работ, дать согласие на софинансирование работ и назначить уполномоченное лицо, которое будет представлять их интересы.

После этого подается заявка в общественную комиссию по реализации проекта. Так, на участие в проекте в текущем году жителями было подано 160 заявок — это практически по два претендента на одно место.

По итогам рассмотрения 26 заявок были отклонены, а 53 включены в резерв на последующие годы.

Что касается критериев оценки представленных заявок, то общественной комиссией учитывался целый ряд факторов: возраст многоквартирного дома, количество проживающих, доля голосов собственников, подавших голоса за участие в программе, доля финансового участия собственников, финансовая дисциплина собственников и комплексность запланированных работ.

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