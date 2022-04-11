11 апреля
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Жизнь

Барнаульские единороссы раздали пенсионерам семена овощей

В Барнауле пенсионерам раздали семена овощных культур. Социальную акцию «Добрый сад» провели активисты Барнаульского местного отделения «Единой России».

Социальная акция «Добрый сад».
Социальная акция «Добрый сад».
Фото: пресс-служба Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»

Волонтеры партии выходили в людные места и вручали садоводам комплекты семян: морковь, кабачок, горох, кукурузу, тыкву, редис, лук и зелень.

«Я пришла на площадь Народную. Увидела молодых ребят, которые предложили поучаствовать в этой хорошей, доброй акции, получив семена. Спасибо партии за эту доброту. Скоро поеду на свой огород и обязательно посажу эти семена. Почаще бы таких акций», — поделилась пенсионер Мария Соловьева.

Мария Соловьева.
Мария Соловьева.
Фото: пресс-служба Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»

Всего волонтёры раздали более тысячи таких комплектов.

Единороссы планируют продолжить акцию и в следующую субботу, 16 апреля.

«Любое доброе дело начинается с малого. Мы получаем только положительные отзывы о „Добром саде“, поэтому мы будем и дальше продолжать нашу добрую акцию», — отметила заместитель секретаря местного отделения «Единой России», председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич.

Галина Буевич.
Галина Буевич.
Фото: пресс-служба Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»

Этой акцией единороссы усилили проект «Старшее поколение», который партия реализует уже пять лет. Цель проекта — содействовать вовлечению людей пожилого возраста в современную жизнь общества, а также обеспечить достойное качество жизни.

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