Барнаульские единороссы раздали пенсионерам семена овощей

Волонтеры партии выходили в людные места и вручали садоводам комплекты семян: морковь, кабачок, горох, кукурузу, тыкву, редис, лук и зелень.

«Я пришла на площадь Народную. Увидела молодых ребят, которые предложили поучаствовать в этой хорошей, доброй акции, получив семена. Спасибо партии за эту доброту. Скоро поеду на свой огород и обязательно посажу эти семена. Почаще бы таких акций», — поделилась пенсионер Мария Соловьева.

Мария Соловьева. Фото: пресс-служба Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»

Всего волонтёры раздали более тысячи таких комплектов.

Единороссы планируют продолжить акцию и в следующую субботу, 16 апреля.

«Любое доброе дело начинается с малого. Мы получаем только положительные отзывы о „Добром саде“, поэтому мы будем и дальше продолжать нашу добрую акцию», — отметила заместитель секретаря местного отделения «Единой России», председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич.

Галина Буевич. Фото: пресс-служба Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»

Этой акцией единороссы усилили проект «Старшее поколение», который партия реализует уже пять лет. Цель проекта — содействовать вовлечению людей пожилого возраста в современную жизнь общества, а также обеспечить достойное качество жизни.