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Жизнь

Барнаульские экоактивисты приглашают горожан поучаствовать в «Чистых играх»

18 мая Барнаул присоединится к всероссийскому турниру по «Чистым играм» — это акция, в которой люди проводят уборку на улице в необычном формате. Экоактивисты из движения «Мусора.Больше.Нет, Барнаул» приглашают навести порядок на пляже Лесной пруд.

Раздельный сбор мусора, контейнеры.
Раздельный сбор мусора, контейнеры.
Stolbovsky/commons.wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

В «Чистых играх» примут участие тысячи игроков из почти 100 городов. Победитель получит Кубок чистоты и призы от партнеров.

Акция проводится для тех, кому надоели субботники и мусор вокруг. На «Чистых играх» его превращают в ценное вторсырье. Организаторы в игровой форме хотят изменить отношение людей к мусору, сформировать понимание, что это ресурс, который можно использовать вторично, сдавая на переработку.

«Чистые игры» — увлекательный квест, командные соревнования по сбору и сортировке мусора. Собранный раздельно он приносит больше баллов. Для того, чтобы участникам было интереснее, существуют бонусы за выполнение дополнительных заданий: фотоснимки очищенных мест, загадки, поиск необычных предметов — артефактов.

Чтобы принять участие в «Чистых играх», нужно сформировать команду из четырех человек и зарегистрироваться на сайте. К акции могут присоединиться предприятия и торговые компании города — оказать поддержку или отправить свои команды.

Сбор участников — 18 мая в 11:00 на старом городском пляже «Лесной пруд» (около дома № 124 по пр. Канатный).

История «Чистых игр»

Впервые «Чистые Игры» провели в июле 2014 года в Ленинградской области. С тех пор состоялось 122 игры в 53 городах 38 регионов России, в которых приняли участие более 11,7 тыс. человек и была собрана 261 тонна мусора, 50% из которого отправлено в переработку. В Барнауле первые «Чистые Игры» прошли в сентябре 2018 года.

Недавно в городе состоялась вторая акция — на территории Изумрудного парка. В ней приняли участие 27 команд, за полтора часа они собрали 1,8 тонн мусора.

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