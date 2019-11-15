Барнаульские льготники смогут получить компенсации по налогу на имущество

копию документа, подтверждающего постоянное проживание заявителя на территории города Барнаула. Проживание на территории города Барнаула по месту жительства или по месту пребывания подтверждается документом, удостоверяющим личность, содержащим сведения о месте жительства, свидетельством о регистрации по месту пребывания (за исключением граждан, имеющих документально подтвержденное место жительства в других муниципальных образованиях) или решением суда;