Барнаульские льготники смогут получить компенсации по налогу на имущество

Кто может получить компенсацию и какую
50% от суммы земельного налога, арендной платы, уплаченной за земельный участок (часть земельного участка), на котором расположены гараж и (или) погреб, но не более 1 тыс. рублей за один налоговый период, годовую арендную плату:
Компенсацию выплачивают:
— гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;
— реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
100% от суммы земельного налога, арендной платы, уплаченной за земельный участок (часть земельного участка), на котором расположены гараж и (или) погреб:
Компенсацию выплачивают:
— участникам Великой Отечественной войны;
— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
— бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.
Что нужно для получения компенсации
Нудно предоставить документы:
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заявление о предоставлении компенсационной выплаты;
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копию документа, удостоверяющего личность;
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копию документа, подтверждающего постоянное проживание заявителя на территории города Барнаула. Проживание на территории города Барнаула по месту жительства или по месту пребывания подтверждается документом, удостоверяющим личность, содержащим сведения о месте жительства, свидетельством о регистрации по месту пребывания (за исключением граждан, имеющих документально подтвержденное место жительства в других муниципальных образованиях) или решением суда;
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копию документа, подтверждающего категорию гражданина;
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копии документов, подтверждающих право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения на земельные участки, аренды земельных участков, документов, подтверждающих право собственности на гараж, погреб, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, либо документов, подтверждающих членство в гаражном, погребном кооперативе;
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документы, подтверждающие факт уплаты земельного налога и арендной платы за земельные участки (часть земельного участка), с указанием налогового периода либо периода, за который произведена оплата за аренду земли.
Прием документов на предоставление компенсационной выплаты осуществляется до 31 декабря года, следующего за годом, в котором истек срок уплаты земельного налога.
По вопросам предоставления компенсации необходимо обращаться по адресу: ул. Никитина, 59а, кабинет № 1, с понедельника по четверг, с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48, либо в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края (МФЦ) по адресам: Павловский тракт, 58 г, ул. Шукшина, 32а, ул. Сухэ-Батора, 20, пр-кт Ленина, 6, 179, тел. 20−05−50.
Также заявку на предоставление услуги можно подать в электронном виде на портале «Электронный Барнаул». Для этого необходимо пройти регистрацию на портале через личный кабинет пользователя. Для пользователей единого портала государственных муниципальных услуг регистрация не требуется.
Получить более подробную информацию можно, позвонив по телефонам: 371−789, 371−790, 371−791, 371−792, 371−793.