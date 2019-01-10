Барнаульские мамы пожаловались на ужасное состояние детской инфекционной больницы

Варвара Чанцева,
жительница Барнаула:
— В каких условиях лежат дети! И это лишь малая часть из мною увиденного. 1 января больница переименована в «краевую», но это очень громко сказано. Краю должно быть стыдно за такую больницу! Также в больнице нет многих препаратов, в том числе и жизненно необходимых антибиотиков. Кроватки в таком состоянии, что в них опасно класть ребенка.
Другая жительница Барнаула Алена Афанасьева попала в эту больницу с ребенком 2,5 месяца. После увиденного там, она написала отказ от госпитализации. По мнению женщины в больнице нет условий для нормального лечения.
Мамы дополняют, что в больнице плохое питание. Матрасы, постельные комплекты в ужасном состоянии — это видно на фото., нет ни одного душа. В палаты размещают больных с разными диагнозами. Сантехника в ужасном состоянии. В палатах запах табака — женщины предполагают, что персонал курит на лестнице по ночам.
С 1 января 2019 года это медучреждение вместе с Перинатальным центром (клиническим) Алтайского края вошло в состав КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства», созданный на базе Алтайской краевой клинической детской больницы.
Главный врач Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константин Смирнов рассказал сайту «Толк», что в курсе проблемы.
Константин Смирнов,
главврач Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства:
— Ни для кого не секрет, что вторая детская инфекционная больница у нас находится, мягко говоря, не в очень хорошем состоянии. И находиться там маме с ребенком не всегда комфортно. Поэтому перед нами стоит задача улучшить не только качество медицинской помощи, но и пребывание маленьких детей с родителями в больнице. Комфортное пребывание тоже влияет на конечный результат.
Пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края сообщила. что ремонт детской больницы и закуп постельного белья, подушек, матрасов, одеял для нее запланирован на 2019 год.