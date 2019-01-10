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10 января
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Жизнь
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Барнаульские мамы пожаловались на ужасное состояние детской инфекционной больницы

Две жительницы Барнаула Варвара Чанцева и Татьяна Чиркова отправили в сообщество Barnaul22 фотографии мебели, стен и сантехники детской инфекционной больницы на ул. Попова, 31 в Барнауле. Женщин ужаснуло состояние учреждения и условия, в которых предлагается проходить лечение мамам с детьми.

Городская детская больница №2 в Барнауле.
Городская детская больница №2 в Барнауле.
barneos22

Варвара Чанцева,
жительница Барнаула:

— В каких условиях лежат дети! И это лишь малая часть из мною увиденного. 1 января больница переименована в «краевую», но это очень громко сказано. Краю должно быть стыдно за такую больницу! Также в больнице нет многих препаратов, в том числе и жизненно необходимых антибиотиков. Кроватки в таком состоянии, что в них опасно класть ребенка.

Другая жительница Барнаула Алена Афанасьева попала в эту больницу с ребенком 2,5 месяца. После увиденного там, она написала отказ от госпитализации. По мнению женщины в больнице нет условий для нормального лечения.

Мамы дополняют, что в больнице плохое питание. Матрасы, постельные комплекты в ужасном состоянии — это видно на фото., нет ни одного душа. В палаты размещают больных с разными диагнозами. Сантехника в ужасном состоянии. В палатах запах табака — женщины предполагают, что персонал курит на лестнице по ночам.

С 1 января 2019 года это медучреждение вместе с Перинатальным центром (клиническим) Алтайского края вошло в состав КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства», созданный на базе Алтайской краевой клинической детской больницы.

Главный врач Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константин Смирнов рассказал сайту «Толк», что в курсе проблемы.

Константин Смирнов,
главврач Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства:

— Ни для кого не секрет, что вторая детская инфекционная больница у нас находится, мягко говоря, не в очень хорошем состоянии. И находиться там маме с ребенком не всегда комфортно. Поэтому перед нами стоит задача улучшить не только качество медицинской помощи, но и пребывание маленьких детей с родителями в больнице. Комфортное пребывание тоже влияет на конечный результат.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края сообщила. что ремонт детской больницы и закуп постельного белья, подушек, матрасов, одеял для нее запланирован на 2019 год.

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