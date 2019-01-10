Барнаульские мамы пожаловались на ужасное состояние детской инфекционной больницы

— В каких условиях лежат дети! И это лишь малая часть из мною увиденного. 1 января больница переименована в «краевую», но это очень громко сказано. Краю должно быть стыдно за такую больницу! Также в больнице нет многих препаратов, в том числе и жизненно необходимых антибиотиков. Кроватки в таком состоянии, что в них опасно класть ребенка.