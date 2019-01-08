Барнаульские «моржи» устроили 100-метровые заплывы на Рождество

Кроме заплывов барнаульские «моржи» отметили Рождество спортивными номерами и танцами на льду. Помимо этого, они исполнили сценки из программы «Вечера на хуторе».
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7 января на Пионерском озере активисты алтайской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания «Белые медведи» провели заплывы в холодной воде на 25, 50 и 100 метров вольным стилем. Об этом «медведи» сообщили на своей страничке в «ВК».
Кроме заплывов барнаульские «моржи» отметили Рождество спортивными номерами и танцами на льду. Помимо этого, они исполнили сценки из программы «Вечера на хуторе».
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter