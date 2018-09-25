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Барнаульские подростки стали чаще воровать в «Ашане» и «Спортмастере»

В Барнауле выросло число краж из магазинов «Ашан» и «Спортмастер», которые совершают подростки. Чаще всего им не удается даже выйти из магазина из-за срабатывания антикражных рамок, рассказала altapress.ru старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Оксана Мухина.

Второй барнаульский "Ашан" открылся в "Галактике".
Второй барнаульский "Ашан" открылся в "Галактике".
Олег Богданов, altapress.ru

Один из таких случаев произошел в июле 2018 года. Трое подростков пришли в «Спортмастер» и стали выбирать вещи якобы с целью их примерить. Выбрав то, что им понравилось, дети по одному прошли в примерочную, где срезали с одежды бирки и сложили ее в рюкзак. Когда они попытались выйти с вещами из магазина, сработала антикражная рамка, и злоумышленников задержали сотрудники охраны.

Иногда воришкам все же удается уйти незамеченными, но сотрудники магазина узнают о кражах после просмотра камер видеонаблюдения. С такими уликами сотрудники полиции без труда находят виновных.

С начала года на территории Железнодорожного района Барнаула зафиксировали 13 краж, в которых участвовали подростки. Кроме того, по 9 фактам детей не удалось привлечь к ответственности из-за того, что они не достигли 14-летия. В остальных случаях юным злоумышленникам грозит уголовная или административная ответственность.

Справка

За хищение имущества стоимостью свыше 2 500 рублей предусмотрено уголовное наказание. За мелкое хищение назначается административное наказание в виде штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей.

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