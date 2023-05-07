7 мая
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Жизнь

Барнаульские подрядчики приступили к ремонту дворов

В Барнауле начался ремонт дворов по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает мэрия города.

Ремонт дворов в Барнауле.
Ремонт дворов в Барнауле.
barnaul.org

Глава города Вячеслав Франк посетил ремонт двора на ул. Взлетной, 51. Он отметил, что за шесть лет реализации проекта власти отремонтровали около 500 дворов.

В 2023 году отремонтируют 63 двора, большая часть которых расположена в Индустриальном и Ленинском районах города.

На эти цели предусмотрено свыше 320 млн рублей из федерального, краевого и городского бюджетов.

Кроме того, за эти деньги оборудуют детские и спортивные площади в 57 дворах, контейнерные площадки в 13 дворах, а также установят ограждение в 26 домах.

Ранее новый светофор установили на одном из перекрестков Барнаула.

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