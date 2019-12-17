Барнаульские рекламисты выбрали «Людей года»

Победителями стали:
- В категории «Продуктовый бренд» — АО «Барнаульский молочный комбинат» и брендинговое агентство A.STUDIO. (За редизайн упаковки и рекламную кампанию торговых марок «Молочная сказка» и «Лакт»);
- В категории «Коммерческий бренд» — маркетологи компании «Союз» Евгений Крюков и Оксана Ильина. (За маркетинговый комплекс мероприятий в продвижении ЖК «Лапландия»);
- В категории в категории «Событийный маркетинг» — управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. (За проведение гастрономического шоу с блогерами и лидерами мнений по продвижению бренда «Алтайские продукты.+100 к здоровью!»);
- В категории «Визуальная культура» — Николай Зайков, архитектурное бюро MDVA в составе Максима Максименко и Дмитрия Индюкова, арт-директор ИД Алтапресс" Алексей Шелепов. (За молодежную выставку «Аз.Арт.Сибирь — 2019»)
- В категории «Видео» — отдел маркетинга ООО «Квантсервер». (За серию видеороликов торговой марки «Никитка»);
- В категории «Иллюстрация в рекламе» — иллюстратор и графический дизайнер Анастасия Петренко. (За иллюстративный подход в упаковке и рекламе);
- В категории «Студенческий проект» — команда в составе Анастасии Кузьминой, Анастасии Варшко, Галины Обуховой. (За проект «Меланж Парк»).
Познакомиться с работами-победителями и почитать интересные материалы о рынке рекламы в 2019 году можно на сайте комитета по рекламе Алтайской ТПП www.rekportal.ru