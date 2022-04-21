21 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульские садоводства проверили беспилотником: не развел ли костер какой-нибудь дачник

В Центральном районе Барнаула провели противопожарный рейд с помощью беспилотника, сообщает мэрия города.

В Барнауле садоводства проверили беспилотником.
В Барнауле садоводства проверили беспилотником.
barnaul.org

Напомним, с 12 апреля в Алтайском крае объявлен пожароопасный сезон.

Как отмечают в МЧС, к пожарам чаще всего приводит разведение костров в лесах, на сельскохозяйственных землях садоводческих, огороднических и дачных объединений.

«20 апреля специалисты городского управления ГОЧС, штаба по делам ГОЧС Центрального района, сотрудники полиции и МЧС России по Алтайскому краю провели противопожарный рейд с использованием беспилотного летательного аппарата», — рассказали в мэрии.

Беспилотник позволил провести осмотр с воздуха четырех садоводств: «Мелиоратор», «Росинка», «Сельский строитель», «Калинка».

После нескольких запусков из разных точек специалисты не обнаружили загораний. Тем не менее среди дачников провели инструктаж, напомнив самые главные правила пожарной безопасности.

Важно соблюдать следующие правила:

  • не пользоваться в лесу открытым огнем;
  • не выжигать траву;
  • не разводить костры;
  • очищать от сухой травы и мусора приусадебные участки без применения огня;
  • не применять источники открытого огня для освещения на приусадебных участках;
  • не проводить сельхозпалов.

Ранее под Барнаулом мужчина захотел «сжечь клещей» и устроил пожар, объяснив свой поступок на видео.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость