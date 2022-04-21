Барнаульские садоводства проверили беспилотником: не развел ли костер какой-нибудь дачник

В Центральном районе Барнаула провели противопожарный рейд с помощью беспилотника, сообщает мэрия города.

Напомним, с 12 апреля в Алтайском крае объявлен пожароопасный сезон.

Как отмечают в МЧС, к пожарам чаще всего приводит разведение костров в лесах, на сельскохозяйственных землях садоводческих, огороднических и дачных объединений.

«20 апреля специалисты городского управления ГОЧС, штаба по делам ГОЧС Центрального района, сотрудники полиции и МЧС России по Алтайскому краю провели противопожарный рейд с использованием беспилотного летательного аппарата», — рассказали в мэрии.

Беспилотник позволил провести осмотр с воздуха четырех садоводств: «Мелиоратор», «Росинка», «Сельский строитель», «Калинка».

После нескольких запусков из разных точек специалисты не обнаружили загораний. Тем не менее среди дачников провели инструктаж, напомнив самые главные правила пожарной безопасности.

Важно соблюдать следующие правила:

не пользоваться в лесу открытым огнем;

не выжигать траву;

не разводить костры;

очищать от сухой травы и мусора приусадебные участки без применения огня;

не применять источники открытого огня для освещения на приусадебных участках;

не проводить сельхозпалов.

Ранее под Барнаулом мужчина захотел «сжечь клещей» и устроил пожар, объяснив свой поступок на видео.