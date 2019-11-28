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Барнаульские школьники приняли участие в региональном этапе ДНК

20 ноября в Барнауле состоялся региональный этап детского научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. Конкурс прошел в Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», который работает при поддержке Сибирской генерирующей компании.

Региональный этап детского научного конкурса (ДНК).
Региональный этап детского научного конкурса (ДНК).
ООО "Сибирская генерирующая компания"

В этом году в конкурсе участвовали не только воспитанники барнаульского ЦДНИТТ, но и команды из Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22». Участники представляли свои исследовательские и инженерные проекты. Например, Дмитрий Суковатцов, Андрей Баев и Стас Касплер, представили проект по разработке мобильного приложения «Органеллы клетки в дополненной реальности». Приложение позволяет преобразовать изображения из учебника биологии в анимированные трехмерные модели органеллы клетки и визуализировать эти изображения в дополненной реальности.

Региональный этап детского научного конкурса (ДНК).
Региональный этап детского научного конкурса (ДНК).
ООО «Сибирская генерирующая компания»
Региональный этап детского научного конкурса (ДНК).
Региональный этап детского научного конкурса (ДНК).
ООО «Сибирская генерирующая компания»
Региональный этап детского научного конкурса (ДНК).
Региональный этап детского научного конкурса (ДНК).
ООО «Сибирская генерирующая компания»

Региональный этап ДНК.
Региональный этап ДНК.
ООО «Сибирская генерирующая компания»
Всего на региональном этапе было представлено 27 работ: 10 исследовательских и 17 инженерных. В состав жюри конкурса вошли преподаватели Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова, на базе которого работает ЦДНИТТ «Наследники Ползунова».

Лучшими исследовательскими проектами регионального этапа детского научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко стала работа Кирилла Кривобокова, а также совместный труд Константина Приходько и Яны Ивановой. Среди конкурсантов с инженерными проектами победителей оказалось трое: Михаил Лисовой, Александр Савин и Марк Каширский.

Победители представят свои проекты на финальном этапе конкурса, который пройдет с 24 по 27 января в Барнауле в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова». Свои работы будут защищать и финалисты региональных этапов ДНК из других городов.

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