Барнаульские школьники приняли участие в региональном этапе ДНК

В этом году в конкурсе участвовали не только воспитанники барнаульского ЦДНИТТ, но и команды из Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22». Участники представляли свои исследовательские и инженерные проекты. Например, Дмитрий Суковатцов, Андрей Баев и Стас Касплер, представили проект по разработке мобильного приложения «Органеллы клетки в дополненной реальности». Приложение позволяет преобразовать изображения из учебника биологии в анимированные трехмерные модели органеллы клетки и визуализировать эти изображения в дополненной реальности.
Лучшими исследовательскими проектами регионального этапа детского научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко стала работа Кирилла Кривобокова, а также совместный труд Константина Приходько и Яны Ивановой. Среди конкурсантов с инженерными проектами победителей оказалось трое: Михаил Лисовой, Александр Савин и Марк Каширский.
Победители представят свои проекты на финальном этапе конкурса, который пройдет с 24 по 27 января в Барнауле в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова». Свои работы будут защищать и финалисты региональных этапов ДНК из других городов.