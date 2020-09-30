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Жизнь

Барнаульские студенты пошли на рекорд и заплели самую длинную сырную косичку

Студенты Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий установили новый рекорд края по самой длинной сырной косичке. Она оказалась на семь метров длиннее предыдущей «косички-рекордсменки».

Барнаульские студенты заплели самую длинную сырную косичку.
Барнаульские студенты заплели самую длинную сырную косичку.
www.ffprom22.ru

Сырная косичка у студентов оказалась длиной 23,1 метра и весом 24,2 килограмма. Плели ее четыре часа во французской технике.

Достижение было приурочено к празднованию 80-летия профессионального технического образования.

Весь процесс производства курировали технолог по инновациям Маргарита Черданцева и эксперт регионального чемпионата по компетенции «Парикмахерское искусство» Юлия Зеленцова, сообщает Алтайпищепром.

Отметим, что в 2007 году на Международном фестивале «Праздник сыра» компания «Салаирский маслосырзавод» (Целинный район, с. Ложкино) установила рекорд «Самая длинная сырная косичка», который попал в «Книгу рекордов России».

Тогда длина продукта составила 16 м 61 см, вес — 17 кг 300 гр.

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