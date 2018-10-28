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Барнаульские студенты сняли клип, в котором сравнили себя с деканом АлтГУ

Студенты Алтайского государственного университета (АлтГУ) сняли клип, где сравнили себя с деканом. Видео опубликовали в соцсетях.

Барнаульские студенты сняли клип, где сравнили себя с деканом.
Барнаульские студенты сняли клип, где сравнили себя с деканом.
Скрин с видео.

Исполнители из группы ЩепаДискорок и «Алопеция» поют о студенческой жизни. В песне есть слова «я настолько жесткий как декан», «страшно даже пауку, жесткий как декан в АГУ».

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