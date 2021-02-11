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Жизнь

Барнаульские власти объяснили, почему почистить от снега везде и сразу «не представляется возможным»

В Барнауле слишком большая площадь, которую нужно очищать от снега, а спецтехники не хватает. Чистить все, везде и сразу не представляется возможными, сказал замглавы по городскому хозяйству Андрей Федоров в ходе онлайн-форума, отвечая на вопрос о проблемах со снегоуборкой.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
пресс-служба УФСИН

Общая площадь убираемой территории в Барнауле составляет 7,1 млн кв. м — 95% от общей площади улично-дорожной сети. Это 613 улиц, 492 дорог, 45 внутриквартальных проездов и 129 тротуаров.

На все это в автопарке «Автодорстроя» есть 260 единиц снегоуборочной техники. На линию выходит до 190 машин в сутки и 100−120 дворников.

По нормативам предприятию не хватает 478 единиц техники, указал Федоров.

«Учитывая большую площадь убираемой территории, а также нехватку снегоуборочной техники, несмотря на принимаемые меры, выполнять работы по очистке улично-дорожной сети города единовременно на всех проблемных участках не представляется возможным», — заключил он.

Также отмечается, что в 2020 году мэрия на средства городского бюджета купила 8 машин для уборки тротуаров на общую сумму 23 млн рублей. На 66 млн рублей из краевой казны приобрели еще 13 единиц спецтехники.

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