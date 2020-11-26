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Жизнь

Барнаульские власти прокомментировали наличие просрочки в школах

Единственный просроченный продукт, который нашли в школах, это дрожжи «Рекорд», рассказали в администрации Барнаула.

Столовые приборы.
Столовые приборы.
СС0

До каникул городская прокуратура провела проверки в 5 школах. Кроме дрожжей, просроченных продуктов там нет, уверяют власти.

«Прокуратура и администрации школ безусловно следят за тем, чтобы дети питались так, как они и должны. <…> Остальные выявленные сотрудниками прокуратуры нарушения касаются не только деятельности КШП „Глобус“, но и администрации школ», — сообщили в мэрии.



В одной школе отсутствовал локальный акт, регулирующий механизм предоставления питания учащимся, продуктовые наборы детям-надомникам не выдали в сентябре в двух школах, в одной из школ отсутствовала металлическая сетка с ручками и гибкий шланг с душевой насадкой и сухожаровый шкаф для обработки посуды, его купят до конца года.

У КШП «Глобус» не было маркировки на двух продуктах, оставшихся после приготовления пищи в первую смену, но они не были просроченным, добавили в администрации. Продукты планировалось использовать для приготовления блюд во вторую смену этого же дня.

По поводу медкнижек у сотрудников комбината в мэрии сообщили, что только у восьми человек из 515 не стояли в санкнижках штампы о сдаче анализов, но сами анализы якобы сданы.

«Главное, что все нарушения комбинатом школьного питания „Глобус“ на данный момент устранены. Локальные акты, регулирующие механизм предоставления питания составлены в каждой школе, раздача продуктовых наборов будет произведена в ближайшее время», — обещают власти.

Провинившихся ждет административная и дисциплинарная ответственность.

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