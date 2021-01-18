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Жизнь

Барнаульские власти разберутся с «купелью-нелегалом»

На пляже «Водный мир» в Барнауле обустроили 25-метровую крещенскую купель, сообщалось в соцсетях. Как выяснилось, разрешение власти города на это не давали, а сами организаторы и вовсе опровергли планирующиеся купания.

Крещенская купель в Барнауле 19 января 2019 года.
Крещенская купель в Барнауле 19 января 2019 года.
Анна Зайкова.

В администрации Барнаула заявили, что от «Водного мира» информации о намерении организовать мероприятия не поступало.

Представитель организации назвал сообщения о готовящемся массовом купании дезинформацией, пишет «Банкфакс».

После публикаций специалисты ГО ЧС выехали на место с проверкой.

Напомним, 19 января отмечается православный праздник Крещение. Официально разрешены купания только в Борзовой Заимке.

Также в Барнауле пройдет крестный ход.

  • с 10:30 — от Знаменского женского монастыря (ул. Большая Олонская, 24) до реки Обь,
  • с 10.30 — от храма Тихвинской иконы Божией Матери (ул. Кутузова, 260) до озера Дружных с совершением чина великого освящения воды.
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