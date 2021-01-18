Барнаульские власти разберутся с «купелью-нелегалом»

В администрации Барнаула заявили, что от «Водного мира» информации о намерении организовать мероприятия не поступало.
Представитель организации назвал сообщения о готовящемся массовом купании дезинформацией, пишет «Банкфакс».
После публикаций специалисты ГО ЧС выехали на место с проверкой.
Напомним, 19 января отмечается православный праздник Крещение. Официально разрешены купания только в Борзовой Заимке.
Также в Барнауле пройдет крестный ход.
- с 10:30 — от Знаменского женского монастыря (ул. Большая Олонская, 24) до реки Обь,
- с 10.30 — от храма Тихвинской иконы Божией Матери (ул. Кутузова, 260) до озера Дружных с совершением чина великого освящения воды.