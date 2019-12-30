Барнаульские власти заплатят за отлов бродячих животных 2,3 миллиона рублей

Исходя из расчетов властей, деньги на животных будут распределяться следующим образом: 112 рублей в день — на корм, 1129 рублей — на стерилизацию, 156 рублей — на вакцинацию, 328 рублей — на лечение. На щенков и котят до 4 месяцев денежные суммы не выделены.
Пойманных животных нужно в течение 10 дней держать на карантине. Срок нахождения в приюте — 45 дней.
Заявки на аукцион принимаются до 10 января, сам конкурс пройдет 14 числа.
В прошлом году два подобных аукциона на 1,959 млн рублей и на 3,144 млн выигрывал приют для бездомных животных «Ласка».