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Жизнь

Барнаульские власти заплатят за отлов бродячих животных 2,3 миллиона рублей

Комитет муниципального заказа Барнаула объявил аукцион на отлов и содержание бродячих животных. Начальный лот составляет 2,358 млн рублей, пишет «Политсибру».

Бродячая собака в Новоалтайске.
Бродячая собака в Новоалтайске.
"Найдено - Новоалтайск"

Исходя из расчетов властей, деньги на животных будут распределяться следующим образом: 112 рублей в день — на корм, 1129 рублей — на стерилизацию, 156 рублей — на вакцинацию, 328 рублей — на лечение. На щенков и котят до 4 месяцев денежные суммы не выделены.

Пойманных животных нужно в течение 10 дней держать на карантине. Срок нахождения в приюте — 45 дней.

Заявки на аукцион принимаются до 10 января, сам конкурс пройдет 14 числа.

В прошлом году два подобных аукциона на 1,959 млн рублей и на 3,144 млн выигрывал приют для бездомных животных «Ласка».

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