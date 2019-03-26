Барнаульские волонтеры устроили день красоты для тяжелобольных

Волонтеры фонда «Старость в радость» впервые провели день красоты в паллиативном отделении барнаульской больницы № 3. Парикмахер и визажист сделали прически и макияж всем желающим, а фонд приготовил всем подарки и цветы для дам.

Пациенты отделения — люди с тяжелыми заболеваниями, которым помогают восстановить организм перед, например, очередным курсом химиотерапии. 95% пациентов — онкобольные, остальные — с другими видами невыносимой боли, которые не могут находиться на домашнем лечении.

Многие пациенты здесь не в состоянии встать с кровати. Приезду волонтеров они обрадовались, но насторожились: у большинства в отделении мысли вовсе не о красоте. Но когда ребята развернули весь «арсенал», включая целую сумку лаков для ногтей, все пациентки преобразились, нашлись поводы для радости и женских «секретиков».

Марина придирчиво выбирает помаду и распускает косички, которые тут же превращаются в шикарную шевелюру. Ее соседка Галина решила снова покрасить в рыжий отросшие седые волосы.

Фонд «Старость в радость» в паллиативном отделении больницы № 3. Анна Зайкова.

«Мне уже сказали, что мне здесь не место, раз я такая красивая, надо обуваться и гулять идти», — говорит Надежда из соседней палаты. Она обзванивает всех подруг: «Слушай, прямо не больница, а санаторий, я помирать передумала, сейчас тебе фотки пришлю».

Заведующая отделением Людмила Кашукова не налюбуется на «своих девочек», говорит, что надо бы на них таблички с именами надеть, потому что никого не узнать.

Волонтеры уговорили всех бабушек в отделении тоже постричься и накраситься. В каждой палате ребята спели с пациентами душевные песни и подарили небольшие сладкие подарки.

Надежда Постникова,

координатор регионального отделения фонда «Старость в радость»: