Барнаульские ЗАГСы переименовались и улучшили свою работу

Теперь жители Алтайского края могут обратиться в любой орган ЗАГС для регистрации брака и рождения, расторжения брака, усыновления, перемены имени и смерти независимо от того, где он находится.
Также можно получить справки и повторные свидетельства, внести изменения, исправления, а в случае необходимости восстановить или аннулировать актовые записи, сообщает региональное правительство.
В управлении юстиции Алтайского края заверили, что это существенно сократит временные и материальные издержки граждан, повысит качество и доступность оказания государственных услуг.
ЗАГСы же будут называться следующим образом:
- отдел ЗАГС по Центральному району — отдел ЗАГС № 1;
- отдел ЗАГС по Октябрьскому району — отдел ЗАГС № 2;
- отдел ЗАГС по Ленинскому району — отдел ЗАГС № 3;
- отдел ЗАГС по Индустриальному району — отдел ЗАГС № 4.
Дворец бракосочетания Барнаула сохранил свое прежнее название, ЗАГС Железнодорожного района краевой столицы преобразуют в объединенный архив записей актов гражданского состояния города (улица Пролетарская, 61).