Барнаульские ЗАГСы переименовались и улучшили свою работу

1 марта ЗАГСы в Барнауле переименовали. Также у них появилось больше возможностей по принципу «одно окно».

Теперь жители Алтайского края могут обратиться в любой орган ЗАГС для регистрации брака и рождения, расторжения брака, усыновления, перемены имени и смерти независимо от того, где он находится.

Также можно получить справки и повторные свидетельства, внести изменения, исправления, а в случае необходимости восстановить или аннулировать актовые записи, сообщает региональное правительство.

В управлении юстиции Алтайского края заверили, что это существенно сократит временные и материальные издержки граждан, повысит качество и доступность оказания государственных услуг.

ЗАГСы же будут называться следующим образом:

отдел ЗАГС по Центральному району — отдел ЗАГС № 1;

отдел ЗАГС по Октябрьскому району — отдел ЗАГС № 2;

отдел ЗАГС по Ленинскому району — отдел ЗАГС № 3;

отдел ЗАГС по Индустриальному району — отдел ЗАГС № 4.

Дворец бракосочетания Барнаула сохранил свое прежнее название, ЗАГС Железнодорожного района краевой столицы преобразуют в объединенный архив записей актов гражданского состояния города (улица Пролетарская, 61).