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Жизнь

Барнаульские ЗАГСы переименовались и улучшили свою работу

1 марта ЗАГСы в Барнауле переименовали. Также у них появилось больше возможностей по принципу «одно окно».

Дворец бракосочетания, Ленина проспект, 11.
Дворец бракосочетания, Ленина проспект, 11.
Кристина Колесникова

Теперь жители Алтайского края могут обратиться в любой орган ЗАГС для регистрации брака и рождения, расторжения брака, усыновления, перемены имени и смерти независимо от того, где он находится.

Также можно получить справки и повторные свидетельства, внести изменения, исправления, а в случае необходимости восстановить или аннулировать актовые записи, сообщает региональное правительство.

В управлении юстиции Алтайского края заверили, что это существенно сократит временные и материальные издержки граждан, повысит качество и доступность оказания государственных услуг.

ЗАГСы же будут называться следующим образом:

  • отдел ЗАГС по Центральному району — отдел ЗАГС № 1;
  • отдел ЗАГС по Октябрьскому району — отдел ЗАГС № 2;
  • отдел ЗАГС по Ленинскому району — отдел ЗАГС № 3;
  • отдел ЗАГС по Индустриальному району — отдел ЗАГС № 4.

Дворец бракосочетания Барнаула сохранил свое прежнее название, ЗАГС Железнодорожного района краевой столицы преобразуют в объединенный архив записей актов гражданского состояния города (улица Пролетарская, 61).

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