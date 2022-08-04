4 августа
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Жизнь

Барнаульские зверята из зоопарка стали «мордашками» поздравительных открыток

В честь дня рождения Барнаульского зоопрака Почта России устраивает акцию. Из краевой столицв в любую точку страны можно будет отправить открытку с изображением животных

Открытка Барнаульского зоопарка.
Открытка Барнаульского зоопарка.
Почта России.

«Приглашаем жителей и гостей Барнаула отправить эксклюзивную открытку на память о дне рождения зоопарка „Лесная сказка“. Почта России бесплатно доставит их в любую точку нашей страны», — рассказывает директор УФПС Алтайского края Александр Росляков.

Отмечается, что к дню рождения зоопарка разработали и напечатали 1 тыс. открыток со зверушками. Отправить их друзьям, родным и близким можно будет 7 августа из «Лесной сказки». Специальный почтовый пункт будет работать с 12:00 до 17:00.

Справка

В состав УФПС Алтайского края входят 14 почтамтов и автобаза, более 1 тыс. почтовых отделений (877 в сельской местности). В Алтайском крае проложили 427 почтовых маршрутов общей протяженностью 82,2 тыс.км. В региональном управлении работает более 6 тыс. сотрудников.

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