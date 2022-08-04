Барнаульские зверята из зоопарка стали «мордашками» поздравительных открыток

«Приглашаем жителей и гостей Барнаула отправить эксклюзивную открытку на память о дне рождения зоопарка „Лесная сказка“. Почта России бесплатно доставит их в любую точку нашей страны», — рассказывает директор УФПС Алтайского края Александр Росляков.
Отмечается, что к дню рождения зоопарка разработали и напечатали 1 тыс. открыток со зверушками. Отправить их друзьям, родным и близким можно будет 7 августа из «Лесной сказки». Специальный почтовый пункт будет работать с 12:00 до 17:00.
Справка
В состав УФПС Алтайского края входят 14 почтамтов и автобаза, более 1 тыс. почтовых отделений (877 в сельской местности). В Алтайском крае проложили 427 почтовых маршрутов общей протяженностью 82,2 тыс.км. В региональном управлении работает более 6 тыс. сотрудников.