Барнаульские зверята из зоопарка стали «мордашками» поздравительных открыток

В честь дня рождения Барнаульского зоопрака Почта России устраивает акцию. Из краевой столицв в любую точку страны можно будет отправить открытку с изображением животных

«Приглашаем жителей и гостей Барнаула отправить эксклюзивную открытку на память о дне рождения зоопарка „Лесная сказка“. Почта России бесплатно доставит их в любую точку нашей страны», — рассказывает директор УФПС Алтайского края Александр Росляков.

Отмечается, что к дню рождения зоопарка разработали и напечатали 1 тыс. открыток со зверушками. Отправить их друзьям, родным и близким можно будет 7 августа из «Лесной сказки». Специальный почтовый пункт будет работать с 12:00 до 17:00.