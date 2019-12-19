Барнаульских чиновников заставили оплачивать съемное жилье бабушке с двумя внуками

Прокуратура выявила, что пенсионерка имеет квартиру в доме, который признан аварийным.
Совместно с ней в опасном сооружении проживали двое внуков, находящихся под ее опекой.
Ведомство отмечает, что женщине не выдавались деньги на найм пригодного жилья. Хотя мэрия имеет такое обязательство.
«Вопреки требованиям Положения о предоставлении ежемесячных денежных выплат на оплату расходов по найму жилого помещения гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, утв. решением Барнаульской городской Думы
от 28.08.2013№ 161…», — пояснили в прокуратуре.
Решением Центрального райсуда, оставленным без изменения апелляционной инстанцией, исковые требования прокурора удовлетворены. Теперь местные власти обязаны предоставлять пенсионерке выплаты.