Барнаульских чиновников заставили оплачивать съемное жилье бабушке с двумя внуками

Администрацию Барнаула в судебном порядке обязали ежемесячно оплачивать пенсионерке с внуками расходы на съем пригодного для жизни жилья, сообщает прокуратура Алтайского края.

Прокуратура выявила, что пенсионерка имеет квартиру в доме, который признан аварийным.

Совместно с ней в опасном сооружении проживали двое внуков, находящихся под ее опекой.

Ведомство отмечает, что женщине не выдавались деньги на найм пригодного жилья. Хотя мэрия имеет такое обязательство.

«Вопреки требованиям Положения о предоставлении ежемесячных денежных выплат на оплату расходов по найму жилого помещения гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, утв. решением Барнаульской городской Думы от 28.08.2013 № 161…», — пояснили в прокуратуре.

Решением Центрального райсуда, оставленным без изменения апелляционной инстанцией, исковые требования прокурора удовлетворены. Теперь местные власти обязаны предоставлять пенсионерке выплаты.