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Жизнь
29

Барнаульских детей научили беречь электричество и дружить с ним

Специалисты Алтайского филиала Россети Сибирь приняли участие в большом мероприятии «Единый день энергосбережения и экологии».

Во всех центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, на территории Алтайского края 28 августа это мероприятие прошло в рамках всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. Организаторы: Министерство промышленности и энергетики и Министерство образования и науки Алтайского края. В этот день педагоги центров рассказывали воспитанникам о том, как беречь электрическую энергию на работе, дома и в школе, а также о бережном отношении к природным ресурсам.

Специалисты Алтайского филиала Россети Сибирь побывали в Барнаульском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4. Весь день для ребят работали сотрудники большинства энергокомпаний края, обоих министерств и студенты энергетического факультета Алтайского технического университета. Программа праздника была насыщена: урок энергосбережения, демонстрация опытов, увлекательный квест, конкурс рисунков, концертная программа и, конечно же, урок электробезопасности для самых маленьких от Россети Сибирь.

С тематическими занятиями, цель которых рассказать о правилах обращения с электричеством, знакомы во многих образовательных учреждениях. Энергетики из года в год делятся жизненно важной информацией с самыми юными жителями Алтайского края, используя любую возможность. В том числе, фестиваль #ВместеЯрче. Специальные уроки в школах и детских садах, тематические локации и конкурсные программы в парках, профилактические ролики в социальных сетях, издание яркой полиграфической продукции, памятки, сборники стихов — это далеко не полный список форм и средств по профилактике электротравматизма, которые применяют в своей работе специалисты крупнейшей электросетевой компании региона.

Забота о подрастающем поколении важна в любых её проявлениях, — делится мнением министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин, — площадки Всероссийского Фестиваля ВместеЯрче — это дополнительная возможность в очередной раз напомнить ребятам о важности соблюдения правил электробезопасности и рациональном использовании энергоресурсов.

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