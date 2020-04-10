Барнаульским больницам передадут Lada Largus

Автомобили передадут «в долгосрочное пользование» главным врачам городских больниц № 5 и № 4.
Горбольница № 5 определена главным медучреждением Алтайского края для лечения заразившихся коронавирусом. Городская больница № 4 ответственна за исследование возможных больных и проведение анализов.
Автомобили позволят перераспределить нагрузку на материально-техническую базу больниц. На них будут перевозить неэкстренных больных, а также анализы.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия сократила свои управленческие расходы и направила средства на закупку автомобилей, чтобы компенсировать дефицит транспортных средств.