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Жизнь

Барнаульским больницам передадут Lada Largus

Секретарь регионального отделения «Единой России», спикер АКЗС Александр Романенко передаст два автомобиля Lada Largus барнаульским больницам, которые работают с пациентами с коронавирусом, сообщили в партии.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Автомобили передадут «в долгосрочное пользование» главным врачам городских больниц № 5 и № 4.

Горбольница № 5 определена главным медучреждением Алтайского края для лечения заразившихся коронавирусом. Городская больница № 4 ответственна за исследование возможных больных и проведение анализов.

Автомобили позволят перераспределить нагрузку на материально-техническую базу больниц. На них будут перевозить неэкстренных больных, а также анализы.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия сократила свои управленческие расходы и направила средства на закупку автомобилей, чтобы компенсировать дефицит транспортных средств.

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