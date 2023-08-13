Барнаульский аэропорт не смог принять рейсы из-за тумана

Рейс DP-6531 из Шереметьево и S7-2601 из Домодедово направили в Новосибирск, судя по табло.
Барнаульцы поделились снимками тумана. Действительно, практически ничего не видно.
Ранее небо над московским аэропортом закрывали по неизвестным причинам.
Утро в Барнауле 13 августа выдалось туманное. Аэропорт им. Титова не смог принять некоторые рейсы.
Рейс DP-6531 из Шереметьево и S7-2601 из Домодедово направили в Новосибирск, судя по табло.
Барнаульцы поделились снимками тумана. Действительно, практически ничего не видно.
Ранее небо над московским аэропортом закрывали по неизвестным причинам.
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