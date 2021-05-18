Барнаульский аэропорт рассказал, как реконструировал взлетно-посадочную полосу

«Барнаульское ДСУ-4» работало методом «сплошной карты» — на одном сплошном участке большого размера меняют старый слой асфальтобетона на новый.
«За четыре года применения метода выполнена замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия центральной части ВПП длиной 1914 метров и шириной 30 метров, что составляет 40% от общей площади асфальтобетонного покрытия ВПП или 67% площади центральной части ВПП», — поделились цифрами в пресс-службе аэропорта.
Размер ВПП аэродрома Барнаула составляет 2 853 на 50 метров.
Начиная с 2018 года, ежегодно обновляется по 1/6 части полосы.
Полная замена центральной части ВПП завершится к 2023 году.