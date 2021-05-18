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Жизнь

Барнаульский аэропорт рассказал, как реконструировал взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Барнаула закончился очередной этап планового ремонта взлетно-посадочной полосы. В 2021 году реконструировали участок 500 на 30 метров.

Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула.
Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула.
airaltay.ru

«Барнаульское ДСУ-4» работало методом «сплошной карты» — на одном сплошном участке большого размера меняют старый слой асфальтобетона на новый.

«За четыре года применения метода выполнена замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия центральной части ВПП длиной 1914 метров и шириной 30 метров, что составляет 40% от общей площади асфальтобетонного покрытия ВПП или 67% площади центральной части ВПП», — поделились цифрами в пресс-службе аэропорта.

Размер ВПП аэродрома Барнаула составляет 2 853 на 50 метров.

Начиная с 2018 года, ежегодно обновляется по 1/6 части полосы.

Полная замена центральной части ВПП завершится к 2023 году.

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