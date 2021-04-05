Барнаульский алиментщик лишился ружья Benelli и приобрел «билет» на биржу труда

Росгвардейцы арестовали дорогое итальянское ружье Benelli у барнаульца, который не платил алименты своим детям.

Мужчина не спешил оплачивать долг в размере более 160 тыс. рублей, хотя имел в своем арсенале дорогое ружье, сообщили в пресс-службе УФССП.

Приставы изъяли итальянское ружье. пресс-служба УФССП по Алтайскому краю

Пока отец размышляет над тем, как рассчитаться с долгами по алиментам, огнестрельное оружие ждет процедуры оценки, за которой последует реализация.

«Одновременно с этим, мужчине выдано направление в Центр занятости населения Барнаула для дальнейшего его трудоустройства», — добавили в управлении.

Приставы просят граждан не уклоняться от оплаты задолженностей и оставаться ответственными перед своими детьми. Чтобы узнать, есть ли у вас долги, нужно зайти в Банк данных исполнительных производств, либо воспользоваться сервисом на портале Госуслуг.