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Жизнь

Барнаульский антимасочник добился уменьшения штрафа в 7,5 раз

Барнаулец К., оштрафованный судом на 7,5 тыс. рублей за пребывание в «Сити-Центре» без маски, добился в краевом суде переквалификации своего нарушения. В результате штраф, который ему надо будет уплатить, уменьшен в 7,5 раз.

"Сити-Центр".
"Сити-Центр".
"Сити-Центр".

Впрочем, свои действия он не считал нарушением.

«Согласия на проведение медицинских опытов посредством длительного ношения гигиенической маски я не давал», — написал он в жалобе, поданной в краевой суд.

В холле «Сити-Центра» (пр-т Красноармейский, 47) мужчина находился без маски накануне Нового года. Сотрудник полиции остановил его, составил протокол, который передал в Центральный суд.

Действия К. квалифицировали по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Райсуд признал его виновным и вынес наказание — штраф 7,5 тыс. рублей.

Антимасочник подал жалобу в краевой суд и попросил прекратить дело. Он заявил, что инфекцию не переносил, так как и сам не болеет, и не заразен, а с инфицированными не контактировал. Не относится он и к тем, кто уклоняется от лечения опасного заболевания. Он полагал, что правовые акты не обязывают его носить маску.

Алтайский краевой суд.
Алтайский краевой суд.
altapress.ru

Краевой суд подробно изучил, правильно ли квалифицировали действия антимасочника. И решил, что мужчина нарушил другую статью КоАП — 20.6.1 (часть 1). В этом случае нарушения выражаются в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности.

В итоге ему надо будет выплатить штраф всего в 1 тыс. рублей. Решение вынесено 15 апреля.

Напомним, несмотря на отмену ряда ограничений, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, утвержденных указом губернатора края 5 марта 2021 года, решение об обязательном ношении масок в общественных местах продлено до 1 января 2022 года.

Маска. Коронавирус.
Маска. Коронавирус.
CC0

Факт

За нарушение санитарного законодательства по части 2 статьи 6.3 КоАП подлежат административной ответственности лица:

  • с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания;
  • прибывшие на территорию РФ, в том числе, из государства, эпидемически неблагополучного по коронавирусной инфекции;
  • находящиеся или находившиеся в контакте с источником заболевания или с лицами с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания;
  • уклоняющиеся от лечения опасного инфекционного заболевания;
  • нарушающие санитарно-противоэпидемический режим.

Источник: Правовая система «Гарант».

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