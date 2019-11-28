Барнаульский благотворительный фонд научит шить экосумки

Благотворительный фонд «Облака» вышел в финал всероссийского конкурса «Начни иначе» с проектом Charity bag. Его цель — научить малообеспеченных женщин шить экологические сумки, чтобы прокормить своих детей с инвалидностью.

Конкуренцию барнаульскому проекту Charity bag составляют проекты социальных предпринимателей и НКО из Томска, Новокузнецка, Тюмени, Красноярска и Урая. Большая часть — направлена на интеграцию инвалидов в социальную среду.

Джамиля Семененко,

благотворительный фонд «Облака»:

По многочисленным исследованиям и лично моим наблюдениям, в России достаточно много семей, которые воспитывают детей с инвалидностью, но не имеют возможности оплатить им качественное лечение. Выплат по инвалидности катастрофически не хватает. В частности, в нашем городе есть несколько частных реабилитационных центров, где минимальный курс лечения стоит 25 тыс. рублей. А такую терапию надо проходить несколько раз в год. Поэтому для фонда, проект Сharity bag — шанс для получения дополнительной финансовой подпитки благотворительных программ.

В фонде также отметили, что в их планах подключить к проекту малоимущих по всей стране.

Швея. СС0

Кроме того, «Облака» пропагандируют экологичный образ жизни. «Мы призываем отказаться от полиэтиленовых пакетов. Сделайте выбор в пользу холщовых сумок. Бонусом к ним идут фруктовики (экомешочки). Мы за то, чтобы полностью отказаться от пластика», — рассказали в фонде.

Призерам конкурса «Начни иначе» выдаются гранты — 100, 150 и 200 тыс. рублей. В случае победы, на деньги гранта, «Облака» планируют купить две швейные машинки и стол для раскроя ткани.

Отметим, что у фонда уже появились клиенты, в лице компаний Greenway (300 сумок), «Черный жемчуг» (100 сумок) и «Академия Виктории Щелковой» (200 сумок).

В «Облаках» сказали, что скоро стильную экосумку сможет заказать любой желающий в Алтайском крае.