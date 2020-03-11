Барнаульский блогер показал на видео, как жизнь наказывает меркантильную девушку

Блогер из Барнаула Сергей Солованов снял видео на тему всей сущности современной любви, когда девушка решает уйти от обычного парня. Ролик опубликован в группе go_barnaul в Instagram.

«В этом видео Барнаульский блогер старался показать всю сущность современной „любви“, которую мы зачастую с вами видим. Счастье в мелочах», — говорится в подписи под видео.

На кадрах небогатый барнаульский парень встречается с девушкой, которая ищет новых возможностей. В итоге он не выдерживает конкуренции и дама уходит к более перспективному человеку.

Впрочем, через два месяца девушку вместе с серебристой сумочкой выкидывают из машины посреди леса и она остается ни с чем.

Простой парень нашел другую взаимную любовь, которая в мелочах видит счастье.