Барнаульский чиновник объяснил отказ ливневки «залповыми» дождями

Ливневая канализация в Барнауле два дня подряд не справлялась с осадками потому, что их выпало слишком много — декадная норма, сообщили «Вести Алтай».

Даже самые современные системы не рассчитаны на осадки, которые в десять раз превышают норму. В этом случае показателями нормальной работы ливневой канализации выступает то, как быстро она справляется с последствиями.

«После вот таких „залповых“ осадков, от 20 до 40 минут основной объем воды сходит, и мы начинаем открывать автомобильные дороги общего пользования для прохождения транспорта», — сказал зампредседателя дорожного комитета администрации города Иван Гармат.

Также он объяснил, почему фонтанами из-под земли смывало чугунные люки и решетки.

«Когда вода сверху переполняет весь объем ливневой канализации, а стоки продолжают поступать, то, естественно, больше диаметра наполняется, который находится выше точки водосбора, и начинает передавливать нижнюю часть дождеприемных веток. В тех местах у нас тогда происходит выход воды наружу», — заявил Гармат.

В пятницу, 13 августа, в Алтайском крае также прогнозируют дожди, грозы, местами ливни и град.