Барнаульский ЧОПовец получил срок за избиение клиентов бара

Бывшего сотрудника барнаульского ЧОПа и его пособника осудили за превышение должностных полномочий. В июне 2018 года они избили трех посетителей бара-ресторана, пытаясь вывести их из здания на улицу, сообщили в краевой прокуратуре.

По данным следствия, охранник решил вывести посетителей из бара, не вызывая полицию. Он воспользовался баллончиком со слезоточивым газом и избил потерпевших.

Один из посетителей бара получил травму голеностопного сустава, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Бывшего охранника приговорили к 4 годам лишения свободы условно, с лишением права заниматься охранной деятельностью сроком на 2 года. Его пособнику — технику охранно-пожарной сигнализации, который также применил силу — дали 2 года условно, и также лишили права 2 года заниматься охранной деятельностью.