12 апреля
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Жизнь

Барнаульский депутат заявил, что американцы никогда не были на Луне

Депутат Барнаульской городской думы Иван Огнев поздравил всех с Днем космонавтики и заявил, что космонавты США никогда не были на Луне. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Космонавты работают в открытом космосе.
Космонавты работают в открытом космосе.
Александр Герст, vk.com/prokopyev_iss

«То, что американцы были на Луне, – ложь. А вот то, что наш человек стал первым в космосе, – неоспоримый факт! С Днем космонавтики! Мы лучшие!» – написал Огнев на своей странице «ВКонтакте».

Известно, что «Лунный заговор» — теория о фальсификации американской космической программы «Аполлон». Ее сторонники считают, что шести высадок американских астронавтов на поверхность Луны не было, вместо этого правительство США и NASA ввели мировую общественность в заблуждение.

Однако ученые однозначно утверждают, что «лунный заговор» – ложь. Американцы действительно летали на Луну и этому есть неоспоримые доказательства.

Ранее депутат Иван Огнев прославился своими яркими высказываниями. Несколько лет назад он не исключал, что за сильными пожарами в Сибири стоит ЦРУ.

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