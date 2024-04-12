«То, что американцы были на Луне, – ложь. А вот то, что наш человек стал первым в космосе, – неоспоримый факт! С Днем космонавтики! Мы лучшие!» – написал Огнев на своей странице «ВКонтакте».
Известно, что «Лунный заговор» — теория о фальсификации американской космической программы «Аполлон». Ее сторонники считают, что шести высадок американских астронавтов на поверхность Луны не было, вместо этого правительство США и NASA ввели мировую общественность в заблуждение.
Однако ученые однозначно утверждают, что «лунный заговор» – ложь. Американцы действительно летали на Луну и этому есть неоспоримые доказательства.
Ранее депутат Иван Огнев прославился своими яркими высказываниями. Несколько лет назад он не исключал, что за сильными пожарами в Сибири стоит ЦРУ.
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