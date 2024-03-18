День выхода человека в открытый космос. Пять интересных праздников 18 марта

День выхода человека в открытый космос и Праздник вещих снов. Какие еще необычные и интересные праздники отмечают 18 марта — рассказывает altapress.ru .

1. День выхода человека в открытый космос.

18 марта 1965 года впервые был осуществлен выход человека в открытый космос. Его совершил Алексей Леонов, летчик-космонавт, на корабле «Восход-2».

Он находился в открытом космосе 12 минут и 9 секунд. Этим было доказано, что человек может работать вне космического корабля, и положило начало новому направлению в космических исследованиях.

2. День ящиков, ящичков и коробочек.

18 марта во всем мире отмечают День ящиков, ящичков и коробочек.

Наверное всем в детстве было интересно заглянуть в какую-нибудь коробочку или шкатулку. Ведь там можно найти разные интересные вещи. А еще коробочки - это очень практично.

Коробки. Переезд. СС0

3. Праздник вещих снов. Говорят, что 18 марта все сны вещие.

Они могут сулить как приятные события, так и плохие.

Ночной сон помогает человеку расслабиться, а еще узнать о будущем. Ученые говорят, что, когда человек спит, подсознание обрабатывает информацию за день, и мы видим образы, демонстрирующиеся подсознанием.

4. День рождения электрической бритвы.

В этот день в 1931 году в США стартовало производство бритв. Этот прибор упростил ежедневный уход мужчинам.

Им можно пользоваться как дома, так и брать с собой в разные поездки. Автором изобретения был Джейкоб Шик, кадровый офицер.

Катышки со свитера можно убрать с помощью бритвы. Adme.ru

5. Всемирный день борьбы с глаукомой.

Глаукома — это глазное заболевание, поражающее зрительный нерв и в конечном итоге приводящее к потере периферического зрения. Если не лечить, это приводит к потере зрения.

Основным фактором риска является высокое глазное давление, которое увеличивается с возрастом.

Всемирный день борьбы с глаукомой придумали, чтобы повысить осведомленность о необходимости регулярных осмотров глаз.

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