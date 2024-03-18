День выхода человека в открытый космос. Пять интересных праздников 18 марта

1. День выхода человека в открытый космос.
18 марта 1965 года впервые был осуществлен выход человека в открытый космос. Его совершил Алексей Леонов, летчик-космонавт, на корабле «Восход-2».
Он находился в открытом космосе 12 минут и 9 секунд. Этим было доказано, что человек может работать вне космического корабля, и положило начало новому направлению в космических исследованиях.
2. День ящиков, ящичков и коробочек.
18 марта во всем мире отмечают День ящиков, ящичков и коробочек.
Наверное всем в детстве было интересно заглянуть в какую-нибудь коробочку или шкатулку. Ведь там можно найти разные интересные вещи. А еще коробочки - это очень практично.
3. Праздник вещих снов. Говорят, что 18 марта все сны вещие.
Они могут сулить как приятные события, так и плохие.
Ночной сон помогает человеку расслабиться, а еще узнать о будущем. Ученые говорят, что, когда человек спит, подсознание обрабатывает информацию за день, и мы видим образы, демонстрирующиеся подсознанием.
4. День рождения электрической бритвы.
В этот день в 1931 году в США стартовало производство бритв. Этот прибор упростил ежедневный уход мужчинам.
Им можно пользоваться как дома, так и брать с собой в разные поездки. Автором изобретения был Джейкоб Шик, кадровый офицер.
5. Всемирный день борьбы с глаукомой.
Глаукома — это глазное заболевание, поражающее зрительный нерв и в конечном итоге приводящее к потере периферического зрения. Если не лечить, это приводит к потере зрения.
Основным фактором риска является высокое глазное давление, которое увеличивается с возрастом.
Всемирный день борьбы с глаукомой придумали, чтобы повысить осведомленность о необходимости регулярных осмотров глаз.
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