Начало Великого поста. Что можно приготовить в дни поста

Если захотелось перекусить
Постный салат с фасолью и грибами
Ингридиенты:
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фасоль молодая замороженная — 300 г;
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грибы маринованные — 100 г;
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помидоры — 2 шт.;
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оливковое масло — 2 ст. л.;
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соевый соус — 1 ст. л.;
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чеснок — 1 зубчик;
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кинза свежая — по вкусу;
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кедровые орехи — по вкусу;
Пошаговый рецепт:
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Фасоль залейте кипятком на несколько минут, откиньте на дуршлаг и обжарьте в небольшом количестве масла 3–5 минут. Слегка посолите и остудите фасоль.
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Нарежьте помидоры на 6–8 частей.
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Приготовьте заправку: смешайте оливковое масло с соевым соусом, измельченным чесноком и кинзой. Также вы можете использовать петрушку, укроп или зеленый лук.
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Смешайте фасоль, грибы и помидоры, полейте соусом и посыпьте орешками.
Первое блюдо
Постный зеленый борщ
Ингридиенты
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щавель свежий — 1 пучок;
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вода — 1,5 л;
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морковь — 1 шт.;
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лавровый лист — 1 шт.;
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картофель — 3 шт.;
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лук репчатый — 1 головка;
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перец — по вкусу;
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соль — по вкусу.
Пошаговый рецепт:
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Картофель нарежьте на крупные кусочки. Морковь очистите и нарежьте произвольно (можно нашинковать или натереть на терке). Щавель промойте в теплой проточной воде и мелко нарубите. Лук нарежьте кубиками.
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Воду налейте в кастрюлю и доведите до кипения, первым отправьте вариться картофель. После закипания положите в кастрюлю морковь и репчатый лук. Снова доведите все до кипения. Убавьте нагрев. Варите овощи 15–17 минут на медленном огне.
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Добавьте в постный борщ щавель, лавровый лист, душистый перец. Посолите по вкусу. Размешайте. Под неплотно закрытой крышкой варите суп еще 10 минут на медленном огне.
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Подавайте суп с хлебом, гренками или домашними постными лепешками.
Второе блюдо
Котлеты из соевого фарша
Ингридиенты:
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соевый фарш —160 г
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пшеничная мука — 20 г
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манная крупа — 20 г
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растительное масло рафинированное — 20 мл
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лук репчатый — ½ шт.
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вода — 300 мл
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соль — по вкусу
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куркума — по вкусу
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хмели-сунели — по вкусу
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перец — по вкусу
Пошаговый рецепт:
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Соевый фарш переложите в глубокую миску. Залейте горячей водой, температура которой должна быть 65–75°C. Кипяток не используйте, иначе соя превратится в неаппетитную кашеобразную массу.
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Очищенный репчатый лук натрите на мелкой терке и отправьте в фарш. Сюда же положите муку и манную крупу. Посолите, приправьте черным перцем, добавьте немного куркумы и хмели-сунели. Тщательно перемешайте до однородности.
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Фарш должен получиться эластичным. Сформировать из него котлеты любой формы не составит труда. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях.
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Разогрейте сковороду, сбрызните растительным маслом. Выложите котлеты. Обжаривайте их на одной стороне около двух минут, пока они не подрумянятся.
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После этого переверните котлеты, накройте крышкой и обжаривайте до готовности.
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Котлеты из соевого фарша можно подать на обед или ужин с гарниром из свежего салата. Рецепт подойдет и для вегетарианцев, и для тех, кто соблюдает пост.
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