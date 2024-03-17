17 марта
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Жизнь

Начало Великого поста. Что можно приготовить в дни поста

В 2024 году Великий пост начнется 18 марта и закончится 4 мая. Что можно приготовить в эти дни расскажет altapress.ru.

Трапеза в Великий пост
Трапеза в Великий пост
Анна Зайкова

Если захотелось перекусить

Постный салат с фасолью и грибами

Ингридиенты:

  • фасоль молодая замороженная — 300 г;

  • грибы маринованные — 100 г;

  • помидоры — 2 шт.;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • соевый соус — 1 ст. л.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • кинза свежая — по вкусу;

  • кедровые орехи — по вкусу;

Пошаговый рецепт:

  • Фасоль залейте кипятком на несколько минут, откиньте на дуршлаг и обжарьте в небольшом количестве масла 3–5 минут. Слегка посолите и остудите фасоль.

  • Нарежьте помидоры на 6–8 частей.

  • Приготовьте заправку: смешайте оливковое масло с соевым соусом, измельченным чесноком и кинзой. Также вы можете использовать петрушку, укроп или зеленый лук.

  • Смешайте фасоль, грибы и помидоры, полейте соусом и посыпьте орешками.

Фасоль.
Фасоль.
СС0

Первое блюдо

Постный зеленый борщ

Ингридиенты

  • щавель свежий — 1 пучок;

  • вода — 1,5 л;

  • морковь — 1 шт.;

  • лавровый лист — 1 шт.;

  • картофель — 3 шт.;

  • лук репчатый — 1 головка;

  • перец — по вкусу;

  • соль — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

  • Картофель нарежьте на крупные кусочки. Морковь очистите и нарежьте произвольно (можно нашинковать или натереть на терке). Щавель промойте в теплой проточной воде и мелко нарубите. Лук нарежьте кубиками.

  • Воду налейте в кастрюлю и доведите до кипения, первым отправьте вариться картофель. После закипания положите в кастрюлю морковь и репчатый лук. Снова доведите все до кипения. Убавьте нагрев. Варите овощи 15–17 минут на медленном огне.

  • Добавьте в постный борщ щавель, лавровый лист, душистый перец. Посолите по вкусу. Размешайте. Под неплотно закрытой крышкой варите суп еще 10 минут на медленном огне.

  • Подавайте суп с хлебом, гренками или домашними постными лепешками.

Борщ.
Борщ.
CC0

Второе блюдо

Котлеты из соевого фарша

Ингридиенты:

  • соевый фарш —160 г

  • пшеничная мука — 20 г

  • манная крупа — 20 г

  • растительное масло рафинированное — 20 мл

  • лук репчатый — ½ шт.

  • вода — 300 мл

  • соль — по вкусу

  • куркума — по вкусу

  • хмели-сунели — по вкусу

  • перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

  • Соевый фарш переложите в глубокую миску. Залейте горячей водой, температура которой должна быть 65–75°C. Кипяток не используйте, иначе соя превратится в неаппетитную кашеобразную массу.

  • Очищенный репчатый лук натрите на мелкой терке и отправьте в фарш. Сюда же положите муку и манную крупу. Посолите, приправьте черным перцем, добавьте немного куркумы и хмели-сунели. Тщательно перемешайте до однородности.

  • Фарш должен получиться эластичным. Сформировать из него котлеты любой формы не составит труда. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях.

  • Разогрейте сковороду, сбрызните растительным маслом. Выложите котлеты. Обжаривайте их на одной стороне около двух минут, пока они не подрумянятся.

  • После этого переверните котлеты, накройте крышкой и обжаривайте до готовности.

  • Котлеты из соевого фарша можно подать на обед или ужин с гарниром из свежего салата. Рецепт подойдет и для вегетарианцев, и для тех, кто соблюдает пост.

В Колумбии - 3 котлеты
В Колумбии - 3 котлеты
izismile.com

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