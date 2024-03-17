Начало Великого поста. Что можно приготовить в дни поста

Постный салат с фасолью и грибами

Ингридиенты:

Пошаговый рецепт:

Приготовьте заправку: смешайте оливковое масло с соевым соусом, измельченным чесноком и кинзой. Также вы можете использовать петрушку, укроп или зеленый лук.

Фасоль залейте кипятком на несколько минут, откиньте на дуршлаг и обжарьте в небольшом количестве масла 3–5 минут. Слегка посолите и остудите фасоль.

Постный зеленый борщ

Ингридиенты

Пошаговый рецепт:

Добавьте в постный борщ щавель, лавровый лист, душистый перец. Посолите по вкусу. Размешайте. Под неплотно закрытой крышкой варите суп еще 10 минут на медленном огне.

Воду налейте в кастрюлю и доведите до кипения, первым отправьте вариться картофель. После закипания положите в кастрюлю морковь и репчатый лук. Снова доведите все до кипения. Убавьте нагрев. Варите овощи 15–17 минут на медленном огне.

Картофель нарежьте на крупные кусочки. Морковь очистите и нарежьте произвольно (можно нашинковать или натереть на терке). Щавель промойте в теплой проточной воде и мелко нарубите. Лук нарежьте кубиками.

Котлеты из соевого фарша

Ингридиенты:

Пошаговый рецепт:

Соевый фарш переложите в глубокую миску. Залейте горячей водой, температура которой должна быть 65–75°C. Кипяток не используйте, иначе соя превратится в неаппетитную кашеобразную массу.

Очищенный репчатый лук натрите на мелкой терке и отправьте в фарш. Сюда же положите муку и манную крупу. Посолите, приправьте черным перцем, добавьте немного куркумы и хмели-сунели. Тщательно перемешайте до однородности.

Фарш должен получиться эластичным. Сформировать из него котлеты любой формы не составит труда. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях.

Разогрейте сковороду, сбрызните растительным маслом. Выложите котлеты. Обжаривайте их на одной стороне около двух минут, пока они не подрумянятся.

После этого переверните котлеты, накройте крышкой и обжаривайте до готовности.