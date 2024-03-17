Наелись на Масленице. Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2024 году

Великий пост предваряет одно из главных событий года для христиан всего мира — Пасху. Каждый год именно Пасха определяет границы Великого поста. Начинать поститься принято за семь недель до предстоящего праздника.
Что можно есть в Великий пост
Великий пост отличается от других тем, что ограничения ужесточаются. В первую очередь, их должны соблюдать люди, посвятившие свою жизнь церкви.
В Великий пост допустимо есть:
-
овощи;
-
зелень;
-
ягоды;
-
сухофрукты;
-
фрукты;
-
орехи;
-
бобовые;
-
крупы;
-
грибы;
-
мед;
-
соленья и маринады;
-
кисели и компоты;
-
любые хлебобулочные изделия, при приготовлении которых не использовали яйца и молочные продукты.
Важно учитывать, что морепродукты разрешено есть только два раза за все время Великого поста — на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (28 апреля). В Лазареву субботу (27 апреля) можно подать к столу рыбную икру.
Что нельзя есть в Великий пост
Помимо ограничений на продукты, есть и ограничения на их количество. Не стоит объедаться постными продуктами.
В Великий пост следует исключить из рациона:
-
мясо;
-
мясные изделия, в том числе сосиски, колбасу, паштет и т.д.;
-
рыбу и морепродукты (за исключением особых дней);
-
сладости;
-
яйца;
-
молочные продукты;
-
сливочное масло.
В некоторые дни исключается даже растительное масло, а в неразбавленного сухое вино можно выпить по субботам и воскресеньям и на Благовещенье. Его порция должна составлять не более 200 мл.
Помимо еды, важно понимать, кому именно нельзя соблюдать пост.
Кому запрещается, а кому разрешается соблюдать Великий пост
Детям в возрасте до 14 лет, пожилым, беременным и кормящим, а также людям с различными заболеваниями, которым отказ от такого количества продуктов может нанести вред, можно либо не соблюдать пост совсем, либо делать это по щадящим правилам. В их число входят люди, которые больны диабетом или люди с заболеваниями ЖКТ.
Разрешается нарушать правила поста тем верующим, чья работа связана с тяжелыми физическими нагрузками. Можно не поститься и путешествующим в условиях, когда невозможно соблюдать пост.
Каждый день поста соблюдается разными правилами и ограничениями.
Ранее сообщалось, как прошел фестиваль «Сибирская Масленица — 2024».
Самое важное - в нашем Telegram-канале