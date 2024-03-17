Наелись на Масленице. Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2024 году

В 2024 году Великий пост начнется уже 18 марта и продлится до 4 мая.

Великий пост предваряет одно из главных событий года для христиан всего мира — Пасху. Каждый год именно Пасха определяет границы Великого поста. Начинать поститься принято за семь недель до предстоящего праздника.

Что можно есть в Великий пост

Великий пост отличается от других тем, что ограничения ужесточаются. В первую очередь, их должны соблюдать люди, посвятившие свою жизнь церкви.

В Великий пост допустимо есть:

овощи;

зелень;

ягоды;

сухофрукты;

фрукты;

орехи;

бобовые;

крупы;

грибы;

мед;

соленья и маринады;

кисели и компоты;

любые хлебобулочные изделия, при приготовлении которых не использовали яйца и молочные продукты.

Важно учитывать, что морепродукты разрешено есть только два раза за все время Великого поста — на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (28 апреля). В Лазареву субботу (27 апреля) можно подать к столу рыбную икру.

Трапеза в Великий пост Анна Зайкова

Что нельзя есть в Великий пост

Помимо ограничений на продукты, есть и ограничения на их количество. Не стоит объедаться постными продуктами.

В Великий пост следует исключить из рациона:

мясо;

мясные изделия, в том числе сосиски, колбасу, паштет и т.д.;

рыбу и морепродукты (за исключением особых дней);

сладости;

яйца;

молочные продукты;

сливочное масло.

В некоторые дни исключается даже растительное масло, а в неразбавленного сухое вино можно выпить по субботам и воскресеньям и на Благовещенье. Его порция должна составлять не более 200 мл.

Помимо еды, важно понимать, кому именно нельзя соблюдать пост.

Овощи, продукты, урожай. pixabay.com/

Кому запрещается, а кому разрешается соблюдать Великий пост

Детям в возрасте до 14 лет, пожилым, беременным и кормящим, а также людям с различными заболеваниями, которым отказ от такого количества продуктов может нанести вред, можно либо не соблюдать пост совсем, либо делать это по щадящим правилам. В их число входят люди, которые больны диабетом или люди с заболеваниями ЖКТ.

Разрешается нарушать правила поста тем верующим, чья работа связана с тяжелыми физическими нагрузками. Можно не поститься и путешествующим в условиях, когда невозможно соблюдать пост.

Каждый день поста соблюдается разными правилами и ограничениями.

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