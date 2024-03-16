16 марта
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Жизнь

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Ранее altapress.ru показывал, как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае. Все очень ждали и вот настало официальное открытие.

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Кристина Тарасова

На открытие проехался снегоход с большим флагом Масленицы.

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Кристина Тарасова

Зрителям очень понравилось представление богатырей.

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Кристина Тарасова
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Кристина Тарасова
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Кристина Тарасова
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Кристина Тарасова

Собравшиеся гости в восторге от представлений.

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Кристина Тарасова
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Кристина Тарасова
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Кристина Тарасова
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Кристина Тарасова
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Кристина Тарасова
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Кристина Тарасова

Интересные сани в виде домика сделали ребята из Барнаула.

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Кристина Тарасова
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Кристина Тарасова
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Кристина Тарасова

Только взгляните на этих ростовых кукол.

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Кристина Тарасова
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Кристина Тарасова
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
Кристина Тарасова

Самое вкусненькое уже на подходе.

«Сибирская Масленица — 2024».
«Сибирская Масленица — 2024».
Кристина Тарасова
«Сибирская Масленица — 2024».
«Сибирская Масленица — 2024».
Кристина Тарасова
«Сибирская Масленица — 2024».
«Сибирская Масленица — 2024».
Кристина Тарасова

Как проходило начало фестиваля «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае можно посмотреть тут.

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