17 марта
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Жизнь

В еще одном парке Барнаула проводили Масленицу

В барнаульском парке «Юбилейный» жители микрорайонов решили сами организовать для себя Масленицу, сообщает «Катунь 24».

На "Сибирской масленице" выбрали лучшее чучело.
На "Сибирской масленице" выбрали лучшее чучело.
Анна Зайкова, altapress.ru

Для зрителей играл баянист, участникам мероприятия раздавали блины.

В конце по обычаю сожгли чучело.

Ранее сообщалось, что в барнаульском парке «Изумрудный» проходят масленичные гуляния.

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