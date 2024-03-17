В еще одном парке Барнаула проводили Масленицу

Для зрителей играл баянист, участникам мероприятия раздавали блины.
В конце по обычаю сожгли чучело.
Ранее сообщалось, что в барнаульском парке «Изумрудный» проходят масленичные гуляния.
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В барнаульском парке «Юбилейный» жители микрорайонов решили сами организовать для себя Масленицу, сообщает «Катунь 24».
Для зрителей играл баянист, участникам мероприятия раздавали блины.
В конце по обычаю сожгли чучело.
Ранее сообщалось, что в барнаульском парке «Изумрудный» проходят масленичные гуляния.
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