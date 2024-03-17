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Жизнь

Праздничные гуляния проходят в Изумрудном парке

Воскресенье 17 марта завершающий день Масленицы. В Барнауле в парке «Изумрудный» происходят праздничные гуляния.

Блины.
Блины.
freepik.com/timolina

Для праздника заготовлена целая программа, кадрами поделился «В КУРСЕ 22 | Барнаул».

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на выборах избирателей встречают блинами.

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