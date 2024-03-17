Праздничные гуляния проходят в Изумрудном парке

Для праздника заготовлена целая программа, кадрами поделился «В КУРСЕ 22 | Барнаул».
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на выборах избирателей встречают блинами.
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Воскресенье 17 марта завершающий день Масленицы. В Барнауле в парке «Изумрудный» происходят праздничные гуляния.
Для праздника заготовлена целая программа, кадрами поделился «В КУРСЕ 22 | Барнаул».
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на выборах избирателей встречают блинами.
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