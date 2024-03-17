17 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

В Алтайском крае Масленица пришла на выборы

Масленица пришла на избирательные участки.

Масленица на выборах.
Масленица на выборах.
предоставлено altapress.ru

В Алтайском крае продолжается трехдневный избирательный марафон. В 2024 году выборы совпали с завершающим днем Масленицы, на избирательных участках в регионе народ встречают блинами. Региональные УИКи поделились снимками с масленичных гуляний.

Блинами угощают в селах: Косиха, Шипуново, Бастан, Чарышское, Топчиха, Кулунда, а также в Белоглазовском сельсовете.

Помимо вкусных блюд, избирателей встречают в красивых народных костюмах.

Угощения Масленицы 17 марта раздают не только в селах, но и больших городах региона.

Ранее сообщалось, что алтайский избирком рассказал о явке на выборы президента за 16 марта.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость