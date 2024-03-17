17 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Алтайский избирком рассказал о явке на выборы президента за 16 марта

Явка на выборах президента за 16 марта составила 38%, сообщает Избирательная комиссия Алтайского края. Это примерно на 18% больше, чем в первый день.

Выборы.
Выборы.
Олег Богданов

В их число не входит количество голосовавших онлайн. Самыми активными по-прежнему остаются избиратели ЗАТО Сибирский (72,6%), Алейского района (67,1%) и муниципального округа Суетский район (59,9%).

Напомним, что выборы президента проходят по всей стране с 15 по 17 марта. Всего в качестве кандидатов выдвинуто четыре человека: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Также напомним, что 17 марта последний день голосования.

Ранее сообщалось, сколько составила явка на выборы президента на 15 марта.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость