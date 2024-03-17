Алтайский избирком рассказал о явке на выборы президента за 16 марта

В их число не входит количество голосовавших онлайн. Самыми активными по-прежнему остаются избиратели ЗАТО Сибирский (72,6%), Алейского района (67,1%) и муниципального округа Суетский район (59,9%).
Напомним, что выборы президента проходят по всей стране с 15 по 17 марта. Всего в качестве кандидатов выдвинуто четыре человека: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Также напомним, что 17 марта последний день голосования.
Ранее сообщалось, сколько составила явка на выборы президента на 15 марта.
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