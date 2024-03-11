"Не о политике, а о людях": сериал "10 дней до весны" расскажет о драматических событиях Крымской весны

Сегодня, 11 марта, на телеканале НТВ состоится премьера сериала "10 дней до весны". В основу картины легли реальные события 2014 года, определившие будущее полуострова Крым и его жителей, ставшего частью Российской Федерации. Главные роли в картине сыграли актёры театра и кино Александр Голубев, Пётр Рыков, Карина Андоленко и Андрей Соколов.

События многосерийного фильма разворачиваются вокруг семьи Жилиных. Братья - замкомандира симферопольского "Беркута" Николай (Александр Голубев), московский хирург Андрей (Пётр Рыков) и их сестра, преподаватель симферопольской гимназии Наталья (Карина Андоленко) приезжают на похороны отца. Много лет назад, в 1990-х, обстоятельства развели братьев и сестру по разным городам и даже странам. Между ними разгорается конфликт по поводу дома на берегу моря, "родового гнезда". Параллельно главные герои попадают в водоворот событий Крымской весны. Смогут ли они преодолеть свои внутренние и внешние конфликты, став крепкой семьёй - главный вопрос.

Сериал "10 дней до весны". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "10 дней до весны". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "10 дней до весны". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "10 дней до весны". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "10 дней до весны". Пресс-служба телеканала СТС.

"10 дней до весны" - история совсем не о политике, а о людях, которые оказались в тяжёлых жизненных обстоятельствах на фоне определённых политических решений. Они захотели свободы во всех её проявлениях. Например, сын моего персонажа сначала жаждал свободы от родителей, а потом понял, что его истинная свобода, наоборот, быть рядом с семьёй. Кто-то захотел политической свободы, а, получив её, понял, что на самом деле желает находиться с тем народом, с которым он рос и формировался как личность, как человек. Эта история о семейных ценностях, переосмыслении, новом взгляде на жизнь и на любящих людей, которые окружают героев", - считает Александр Голубев.

Сериал "10 дней до весны". Пресс-служба телеканала СТС.

Работа над сценарием длилась около года. Творческая группа изучила множество архивных материалов, хроник, телерепортажей тех лет, встречалась и общалась с людьми, которые непосредственно участвовали в событиях 2014 года. "Эти встречи дали возможность получить из первых рук информацию, которую не сможет придумать ни один автор. Жизнь сама пишет лучшие сценарии. Нужно было аккуратно вплести придуманный нами сюжет в канву реальных событий и дать героям возможность ощутить то, что ощущали люди в то время, и сообразно своим характерам сделать выбор, который тогда стоял перед каждым", - говорит автор сценария Роман Ковалёв.

Сериал "10 дней до весны". Пресс-служба телеканала СТС.

Съёмки сериала проходили в Крыму, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Специально для съёмок был построен уникальный хромакейный полигон, состоявший из 92 огромных контейнеров для перевозки. С его помощью был реконструирован Майдан.