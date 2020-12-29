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Жизнь

Барнаульский детсад назвали в честь «Стрижей»

Барнаульцы так вдохновились выступлением авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» на 290-летнем юбилее города, что решили назвать в честь пилотов детский сад.

Барнаульский детсад назвали в честь пилотажной группы «Стрижи».
Барнаульский детсад назвали в честь пилотажной группы «Стрижи».
barnaul.org

Предложение назвать детский сад № 273 «Стрижи» в честь авиационной группы поддержали как руководство учреждения, так и родители его воспитанников.

Барнаульский детсад назвали в честь пилотажной группы «Стрижи».
Барнаульский детсад назвали в честь пилотажной группы «Стрижи».
barnaul.org

Пилоты «Стрижей» бывали в этом детском саду во время своего визита на День города.

«Такой визит — большая честь для детского сада, возможность для детей с раннего возраста узнать о героических профессиях, а кому-то, возможно, захочется связать с ними жизнь», — цитирует пресс-центр мэрии председателя комитет по образованию города Андрея Муля.

Во время визита пилоты не только пообщались с детьми и родителями, но и высадили деревья на территории садика.

Фоторепортаж altapress.ru с выступления пилотажной группы можно посмотреть здесь.

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