Барнаульский детсад назвали в честь «Стрижей»

Предложение назвать детский сад № 273 «Стрижи» в честь авиационной группы поддержали как руководство учреждения, так и родители его воспитанников.
Пилоты «Стрижей» бывали в этом детском саду во время своего визита на День города.
«Такой визит — большая честь для детского сада, возможность для детей с раннего возраста узнать о героических профессиях, а кому-то, возможно, захочется связать с ними жизнь», — цитирует пресс-центр мэрии председателя комитет по образованию города Андрея Муля.
Во время визита пилоты не только пообщались с детьми и родителями, но и высадили деревья на территории садика.
Фоторепортаж altapress.ru с выступления пилотажной группы можно посмотреть здесь.