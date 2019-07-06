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Жизнь

Барнаульский драматург возмутился вандализмом в горах Алтая

Турочакская писаница — один из объектов культурного наследия федерального значения в Горном Алтае — уничтожается. Об этом пишет барнаульский арт-критик и драматург Вадим Климов на своей странице Вконтакте.

Турочакская писаница.
Турочакская писаница.
vk.com/klimov66.

«Образованных современников бесят буквы на скалах „Киса и Ося были тут“. Знаю, что на Алтае с надписями борются, но как быть с Турочакской писаницей? — пишет Вадим. — Кто-то давно уже обновил изображение лося половой краской, а рядом появились буквы…

Какой то нехороший человек организовал костер. гарь от костра остается на скале и уничтожает древний памятник».

Климов считает, что рядом на скале надо установить информационный щит, где указать, что это «памятник мирового значения и костер разводить запрещено». Он обратился за разъяснениями к министру культуры республики Ольге Антарадоновой.

«Древние люди, которые оставляли на скалах изображение, наверное, могли кого-то из соплеменников бесить. Древний умник кричал им. „Гады, зачем скалы портите каракулями?“ Но у древних не было интернета и даже бумаги», — возмущается Вадим Климов.

Он говорит, что хотел начать реставрацию, убрать буквы и подтеки краски, но подумал, что нужен специалист с разрешением, «а то назовут меня вандалом, а я не такой».

Привычка туристов и местных жителей «украшать» скалы различными надписями — большая беда Горного Алтая. В некоторых населенных пунктах периодически проходят акции, волонтеры отчищают скалы или закрашивают их краской, подобранной под цвет скальника.

Что такое Турочакская писаница

Турочакская писаница — изображения, нанесенные красной краской на скале, своеобразный и яркий памятник наскальной живописи на Алтае в окрестностях села Турочак. Главный художественный персонаж писаницы — образ лося, тесно связанный со взглядами охотников таежных племен на природу.

Писаница уникальна не только для Алтая, но и для Сибири своим гигантизмом. До сих пор это единственный памятник подобного рода на Алтае, резко выделяющийся среди массы наскальных изображений региона.

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