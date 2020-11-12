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12 ноября
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Жизнь

Барнаульский экс-депутат отдал 120 килограммов семечек голодающим зимой птицам

«Барнаульская халвичная фабрика», которую возглавляет бывший депутат гордумы Евгений Астаховский, передала эковолонтерам 120 килограммов подсолнечника. Он пойдет на корм птицам, за которыми экологи следят в течение всей зимы.

Семечки.
Семечки.
Открытые источники в Интернете (СС0)

«Семена подсолнечника — основное сырье для производства халвы, а вот для птиц семена не просто лакомство, а жизненно необходимая пища, которая сможет спасти от голода и холода», — отметил Астаховский.

Половину запаса используют для регулярной подкормки зимующих птиц в кормушках краевого экоцентра. Также семена передадут в парк «Изумрудный», который находится под опекой юных экологов и зеленых волонтеров Барнаула.

В октябре в парке повесили новые скворечники и кормушки.

На днях юннаты проверили все 40 кормушек, которые установили в прошлом году в парке «Изумрудный» и на экотропе центра. Также ежегодно они изготавливают так называемые экокормушки.

В их основе несоленое сало и разнообразное зерно. Как объяснили воспитанники центра Анастасия Соколова и Ева Попова, от таких кормушек не остается отходов, кроме ниточки из натурального волокна, которой их прикрепляют к ветке.

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