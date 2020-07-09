Барнаульский «Горэлектротранс» прокомментировал слухи о COVID-19 у кондуктора

По неофициальным сообщениям, в трамвайно-троллейбусном управлении Барнаула зафиксировано несколько случаев заболевания коронавирусом.

Однако, по словам представителя МУП «Горэлектротранс», эта информация недостоверная.

«Все водители и кондукторы перед выходом на линию проходят медосмотр, если вдруг выявляются работники с признаками инфекции, то они отстраняются от работы, но в настоящее время ни одного работника нет с подтверждённым диагнозом COVID-19», — заявил начальник отдела охраны труда ГО и ЧС МУП «Горэлектротранс» Иван Немчинов.