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Жизнь

Барнаульский «Горэлектротранс» прокомментировал слухи о COVID-19 у кондуктора

В «Горэлектротрансе» опровергли информацию о кондукторе с коронавирусом. Женщина госпитализирована с пневмонией, но COVID-19 не подтвержден, пишут «Вести Алтай».

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

По неофициальным сообщениям, в трамвайно-троллейбусном управлении Барнаула зафиксировано несколько случаев заболевания коронавирусом.

Однако, по словам представителя МУП «Горэлектротранс», эта информация недостоверная.

«Все водители и кондукторы перед выходом на линию проходят медосмотр, если вдруг выявляются работники с признаками инфекции, то они отстраняются от работы, но в настоящее время ни одного работника нет с подтверждённым диагнозом COVID-19», — заявил начальник отдела охраны труда ГО и ЧС МУП «Горэлектротранс» Иван Немчинов.

На предприятии уже более трех месяцев принимаются повышенные меры санитарной безопасности.

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