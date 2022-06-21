Барнаульский историк проведет шествие в честь «умерших» архитектурных памятников

Барнаульский историк Данил Дегтярев проведет шествие в честь утраченных памятников архитектуры. Его участники (до 100 человек) пройдут от аллеи на ул. Аванесова до бывшего кинотеатра Алтай — и обратно. Об этом краевед сообщил на странице в «ВКонтакте».