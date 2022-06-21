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Жизнь

Барнаульский историк проведет шествие в честь «умерших» архитектурных памятников

Барнаульский историк Данил Дегтярев проведет шествие в честь утраченных памятников архитектуры. Его участники (до 100 человек) пройдут от аллеи на ул. Аванесова до бывшего кинотеатра Алтай — и обратно. Об этом краевед сообщил на странице в «ВКонтакте».

Данил Дегтярев.
Данил Дегтярев.
Алиса Батурина

С собой на шествие Дегтярев просит взять фотографию утраченного памятника — с его адресом и периодом существования.

«Мы решили вновь напомнить, что наследие предков необходимо беречь и сохранять. На этот раз мы не хотим громких лозунгов и обвинений в чей-то адрес. Мы предлагаем всем неравнодушным просто пройтись с фотографиями утраченных памятников истории и культуры, находившихся в Алтайском крае», — подчеркнул историк.

По словам Данила Дегтярева, акция согласована с администрацией Барнаула и продлится один час. Шествие начнется 26 июня в 14:00.

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