Барнаульский историк проведет шествие в честь «умерших» архитектурных памятников

С собой на шествие Дегтярев просит взять фотографию утраченного памятника — с его адресом и периодом существования.
«Мы решили вновь напомнить, что наследие предков необходимо беречь и сохранять. На этот раз мы не хотим громких лозунгов и обвинений в чей-то адрес. Мы предлагаем всем неравнодушным просто пройтись с фотографиями утраченных памятников истории и культуры, находившихся в Алтайском крае», — подчеркнул историк.
По словам Данила Дегтярева, акция согласована с администрацией Барнаула и продлится один час. Шествие начнется 26 июня в 14:00.