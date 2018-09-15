«Физрук» пошутил в «Открытом микрофоне» про барнаульскую медицину

Он рассказал, что по специальности — преподаватель физической культуры и ОБЖ. «Физрук!», — тут же отреагировал Руслан Белый.

Комик шутил про сам стендап, личные темы, но и затронул барнаульскую медицину. В частности, в стендапе Попов рассказал про недавнюю акцию по диагностике, куда он отправился по просьбе жены. Но вместо дорогостоящего оборудования врач буквально воспользовался фонариком и глядел. «Глядь, какая медицина!»

С 36 минуты видео смотрим Вячеслава Попова.

37-летний стендапер попал в команду Славы Комиссаренко.

Ранее сообщалось, что в проекте принимает участие барнаулец Матвей Мурзинцев. Матвей второй раз пытался покорить своими шутками жюри этого конкурса. Он прошел в следующий круг, попав в команду комика Руслана Белого.