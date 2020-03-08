Барнаульский комсомолец вышел с плакатом «против праздника женственности»

В Барнауле активист местного отделения ЛКСМ вышел в одиночный пикет на центральную улицу города в преддверии 8 марта, сообщают в группе « Ленинский комсомол (ЛКСМ РФ) Алтайский край ».

Акция прошла под лозунгом «Не цветы, а солидарность».

Активист барнаульского ЛКСМ вышел в одиночный пикет в преддверии 8 марта. vk.com/komsomol22.

«Восьмое марта — это не праздник женственности, цветов или весны, а день женской солидарности в борьбе за свои права, и я хотел напомнить об этом всем», — прокомментировал свой пикет комосомолец Ален Бояринов.

На плакате написано: «Реальное равноправие вместо цветов. С 8 марта».

Над звездой есть надписи: «СОЦ» и «ФЕМ». Можно предположить, что это «Социал-феминизм».

Судя по всему, в данном контексте «социализм» — это первая фаза «феминизма» как общественно-экономической формации.