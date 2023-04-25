Барнаульский кондитер борется за миллион рублей в шоу с Ренатом Агзамовым

Барнаульский кондитер Екатерина Кудрявцева участвует в реалити-шоу «Кондитер» с «королем тортов» Ренатом Агзамовым. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Пятница».

В новом, седьмом сезоне шоу «Кондитер» участники будут готовить десерты, посвященные культуре разных стран — Австралии, Египта, Турции, Японии, Италии, Испании и других.

На кастинг кондитеры представили торты в тематике Мальдив. Жительница Барнаула Екатерина Кудрявцева приготовила мятный торт с лаймовым бисквитом, цитрусовой начинкой и ягодным желе.

Прошедшие кастинг попадут в финал шоу. Главный приз — миллион рублей.

Результаты кастинга покажут в шоу 25 апреля, в 20:00 на телеканале «Пятница!».

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