25 апреля
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Жизнь

Барнаульский кондитер борется за миллион рублей в шоу с Ренатом Агзамовым

Барнаульский кондитер Екатерина Кудрявцева участвует в реалити-шоу «Кондитер» с «королем тортов» Ренатом Агзамовым. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Пятница».

Ренат Агзамов
Ренат Агзамов
Пресс-служба телеканала "Пятница"

В новом, седьмом сезоне шоу «Кондитер» участники будут готовить десерты, посвященные культуре разных стран — Австралии, Египта, Турции, Японии, Италии, Испании и других.

На кастинг кондитеры представили торты в тематике Мальдив. Жительница Барнаула Екатерина Кудрявцева приготовила мятный торт с лаймовым бисквитом, цитрусовой начинкой и ягодным желе.

Прошедшие кастинг попадут в финал шоу. Главный приз — миллион рублей.

Результаты кастинга покажут в шоу 25 апреля, в 20:00 на телеканале «Пятница!».

Ранее стало известно, когда выйдет новый сезон шоу «Фактор страха», который снимали на Алтае.

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